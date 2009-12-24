Анонс на 24 грудня

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко відвідає Суми

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Відбудуться збори акціонерів ПФТС

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Відбудеться засідання НКРЕ

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Президент України Віктор Ющенко здійснить робочу поїздку в Дніпропетровську область. Планується, що голова держави під час поїздки ознайомиться з умовами роботи Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.Мечникова. Зокрема В.Ющенко візьме участь у відкритті консультативної поліклініки і проведе зустріч з медичним персоналом лікарні. Також Президент України ознайомиться з роботою ГП «Дніпропетровського науково-виробничого комплексу «Електровозобудування».

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9-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Автобус - 2009. Підсумки 2009 року для виробників автобусів «Еталон». Перспективи вітчизняного автобусобудування». Учасники: президент Корпорації «Еталон» В.Бутко; керівники підприємств корпорації, розробники автобусної техніки. До участі також запрошені: представники Київської і Чернігівської обласних держадміністрацій, Міністерства транспорту і зв`язку України і Міністерства промислової політики України, керівники громадських організацій - Всеукраїнської асоціації автоперевізників (ВААП), і асоціації «Укравтопром» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях. З 9-15 почнеться демонстрація нових автобусів виробництва корпорації «Еталон» (майданчик біля входу в «Український будинок», вул. Хрещатик, 2).

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Відбудеться пленарне засідання ІV сесії Київської міської ради VI скликання.

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Відбудеться засідання Містобудівної ради. Питання: Концепція комплексної реконструкції, реставрації і реабілітації Андріївського узвозу і Контрактової площі; Ескізний проект впорядкування Троїцької площі перед НСК «Олімпійський».

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Прес-конференція міністра з питань житлово-комунального господарства України Олексія Кучеренка на тему: «Антикризовий пакет для ЖКХ - світло в кінці тунеля» за наслідками ухвалення Урядом ряду важливих для житлово-комунальної галузі нормативно-правових актів.

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Відбудеться прес-конференція Голови Державної служби автомобільних доріг Вадима Гуржоса на тему «Діяльність Укравтодору. Підсумки року».

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Круглий стіл на тему: "Тенденції розвитку юридичного бізнесу в 2009 році: підбиття підсумків і прогнози наступного року". Організатор - "Юридична газета".

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Прес-конференція, присвячена підписанню Меморандуму про співпрацю між Асоціацією українських банків (АУБ) і Незалежною асоціацією українських колекторних агентств (НАУКА). Учасники: президент АУБ Олександр Сугоняко, президент НАУКА Кирило Ципрівуз. АУБ та НАУКА підпишуть Меморандум про співпрацю отностилеьно сприяння захисту прав кредиторів, поліпшення якості активів української банківської системи, налагодження дієвої співпраці на рівні: позичальник - кредитор - колектор, формування цивілізованого і прозорого ринку колекторних послуг, протидії недобросовісним методам роботи на колекторному ринку і т.п.

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Прес-конференція на тему: «Чи чує владу голос незалежних профспілок?”. Запрошені: Роберт Пайковські, директор програми в Україні американського центру міжнародної профспілкової солідарності; Михайло Волинець, народний депутат України, голова Конфедерації вільних профспілок України.

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Відбудеться конференція на тему: „Нові підходи до організації рекламної діяльності і співпраці з учасниками рекламного ринку”. Учасники: Юрій Труханов, начальник служби по управлінню майновими і земельними ресурсами Південно-західної «Укрзалізниці»; Наталія Шайдюк,діректор рекламного агентства „РТМ-Украина”; Едуард Андрейченко, ген.директор ТОВ «УКРАИНА-АРТ» та інші (конференц-зал Управління Південно-західної залізниці, вул. ИІ.Франко, 19). Потрібна акредитація. Телефони: 585-30-15, 067-245-6-245.

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12-30 - в УНІАН відбудеться презентація концепції програми «Новий Донбас». У презентації візьмуть участь: народний депутат України, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія Королівська, активісти народної ініціативи «Новий Донбас» Олександр Хополов і Артем Саліхов (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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14-00 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Добродійна ініціатива “Лікар.інфонд”: ігрові майданчики для дитячих будинків України", за сприяння Українського форуму благодійників і Укрсиббанку BNP Paribas Group. Учасники: президент МБФ “Лікар.інфонд” Олена Костюкова, виконавчий директор МБФ “Лікар.інфонд” Лариса Слюнченко, менеджер проектів, УФБ Дарина Непочатова, директор служби Бренда і Реклами Укрсиббанку BNP Paribas Group Лілія Зубарева, директор Ізяславськой спеціалізованої школи-інтернату для дітей з наслідками полиомелита і церебрального паралічу Юрій Хиленюк, директор Чернігівського притулку для дітей Павло Плотников (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: +38 (044) 201 22 71 T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com. Почало акредитації на місці в 13-45.

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Працюватиме пряма телефонна лінія з питань адміністрування і ведення державних реєстрів і Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб. А також по впровадженню автоматизованих інформаційних технологій і систем і пропозицій в цій галузі. Планується, що участь в «прямій» телефонній лінії візьмуть зам.председателя ГНА України Василь Регурецкий і директор Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування Сергій Шевченко.

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