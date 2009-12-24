Бюджет Японії на 2010 фінансовий рік перевищить 1 трлн. дол.

У Японії завершено проект державного бюджету на 2010 фінансовий рік, який починається у квітні. Загальна сума бюджету рекордна, вона складе 92 трлн. ієн або більше 1 трлн. доларів, повідомляє k2kapital.

Заступник прем`єр-міністра Японії Наото Кан і міністр фінансів Хирохиса Фудзії обговорили в середу бюджет на 2010 фінансовий рік з іншими міністрами. В результаті переговорів досягнуто угоди про те, що, починаючи з квітня, сім`ям надаватиметься допомога у розмірі $142 у місяць на одну дитину. Податкові субсидії місцевим органам влади будуть збільшено до $191 млрд.

Крім того, на кожного учня повної середньої школи, починаючи з квітня, виділятиметься сума, еквівалентна вартості навчання в громадській повній середній школі.

Витрати, пов`язані з політичними питаннями, складуть в цілому близько $590 млрд. Близько $230 млрд. бде спрямовано для виплат основної суми і дивідендів за урядовими позиками.

У зв`язку з тим, що прогнозовані податкові надходження складуть близько $404 млрд., випуск державних облігацій складе близько $480 млрд.

Щоби компенсувати нестачу коштів, уряд має намір зібрати додаткові гроші з різних спеціальних рахунків і забезпечити за рахунок цього близько $109 млрд.