США співпрацюватимуть з будь-яким Президентом України, якого оберуть українці.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФФТ в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№ 286 від 24 грудня 2009 року).

За його словами, вибори в Україні мають бути вільними й чесними, і тому американські спостерігачі будуть ретельно моніторити процес. При цьому, зазначив Дж.ТЕФФТ, найкраще охарактеризувала ставлення США до виборів держсекретар Хіларі КЛІНТОН під час своєї зустрічі з міністром закордонних справ Петром ПОРОШЕНКОМ. «Процитую її слова: «Ми сподіваємося на вільні й чесні президентські вибори в січні і на плідну роботу з керівництвом, яке обере український народ... Нам хотілося б, щоб виборчий процес пройшов гладко, щоб вибори були вільними й чесними, а їх результат поважали б в Україні й у світі». А потім вона ще раз підкреслила: «Кого обрати в керівники України - це вирішувати виключно українському народу», - сказав посол.

За словами Дж.ТЕФФТА, тільки українці можуть вирішувати, хто повинен стати Президентом, а не Європа, США або ще хтось. Крім того, посол вважає, що давати оцінку діям лідерів «помаранчевої революції» теж повинні українці, а не зовнішні спостерігачі.

«Ми з вами розмовляємо просто в розпал передвиборної кампанії. Президент ЮЩЕНКО, прем`єр ТИМОШЕНКО, лідер опозиції ЯНУКОВИЧ - усі вони претенденти на президентське крісло, є й інші кандидати. Тому я не повинен у своїх інтерв`ю переходити на особистості. В цей важливий час українці повинні самостійно мислити й визначатися з вибором, - сказав Дж.ТЕФФТ.