Поляки 2 місяці на рік проводять у ТРЦ - дослідження

Громадяни Польщі протягоми року у середньому близько двох місяців проводять у торгових центрах і 40 днів – на продуктових ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними дослідження, кількість проведених поляками на продуктових ринках днів є рекордною в Європейському Союзі.

Експерти відзначають, що, окрім традиції робити покупки на продуктових ринках, поляків привертає якість продуктів, що там пропонуються.

Майже 50% вважає за краще купувати на ринках овочі і фрукти, а третина – м`ясо.

При цьому, поляків не стримують від покупок на ринках вищі, ніж у гіпермаркетах, ціни.

За даними статистики, 2 млн. поляків 38-мільйонної Польщі щодня бувають у супермаркетах, а ще 1 млн. - на продуктових ринках.