Противсіх запропонував Президенту РФ підписати угоду
Про довгострокову оренду Україною Колими
Кандидат на пост Президента України Василь ПРОТИВСІХ та учасники Всеукраїнського громадського руху «ПРОТИ ВСІХ» провели акцію протесту біля Посольства Російської Федерації в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, в ході акції передбачалося передання керівництву РФ тексту угоди “між Президентом Російської Федерації Д.А.МЕДВЕДЄВИМ і Президентом України В.В.ПРОТИВСІХ”.
У тексті угоди, зокрема, зазначається: “Оскільки Російська Федерація орендує в Україні у Севастополі ділянку землі для розміщення Чорноморського флоту, у відповідь РФ бере на себе зобов’язання надати Україні у довгострокову оренду на 99 років таку ж ділянку Колимського півострова для організації там спецприймальника і поселення для вислання усіх корупціонерів, хабарників, бандитів, які дискредитували державну владу в Україні”.
“Ця угода адресована Президенту Росії Дмитру МЕДВЕДЄВУ. Ми хочемо, щоб нам дали в оренду землі на Калимі, у Воркуті для наших оцих злодіїв, наших оцих крадіїв. І ми всі їх туди відправимо після 17 числа” (вибори Президента України заплановані на 17 січня 2010 року – УНІАН), - сказав В.ПРОТИВСІХ.
Як наголосив кандидат у президенти, «вони дурили цей народ і дурять. Я це спостерігаю дев’ятнадцять років, і більше це терпіти не можна. Всіх їх туди, у Воркуту. Візьмемо землю в оренду і хай там пробують вирощувати цукровий буряк, який вони загубили».
В.ПРОТИВСІХ уточнив, що ця угода буде укладена після обрання його Президентом України.
Текст угоди так і не був переданий керівництву посольства. У майбутньому він буде надісланий поштою, відзначили організатори заходу.