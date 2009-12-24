На ринку ЖКП запровадять комісію регулювання

Кабінет міністрів України на засіданні 23 грудня схвалив проект закону «Про Національну комісію регулювання на ринку комунальних послуг» (НКРРКП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів сьогодні на брифінгу міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО.

Він підкреслив, що документ підготовлено з метою недопущення необґрунтованого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Водночас він відзначив, що НКРРКП опікуватиметься з’ясуванням вартості виробництва і транспортування тепла, при цьому остаточні тарифи для продажу послуг споживачу, згідно з документом, залишатимуться в компетенції місцевої влади.

«Передбачається, що ця комісія бере на себе визначення тарифної методології і встановлення тарифів на виробництво і транспортування тепла. Є ще третя складова тарифу – безпосередній продаж, – це ми залишаємо місцевому самоврядуванню», - сказав О.КУЧЕРЕНКО.

При цьому він відзначив, що органи місцевого самоврядування у межах встановленої рентабельності визначатимуть остаточні тарифи для різних категорій споживачів.

Крім того, міністр повідомив, що на засіданні Кабміну 23 грудня також було схвалено законопроект про введення спеціального режиму оподаткування операцій за поданням житлово-комунальних послуг, яким передбачається можливість скористатися ПДВ для фінансування програм модернізації підприємств, скорочення втрат води і тепла і оснащення засобами обліку. Він відзначив, що за рахунок введення таких умов оподаткування підприємства галузі ЖКГ зможуть одержати від 1,5 до 2,5 млрд. грн. на рік для технічної модернізації і переоснащення.

Крім того, О.КУЧЕРЕНКО повідомив, що Кабмін 23 грудня ухвалив пакет антикризових законопроектів, який дозволить запровадити систему змін галузі ЖКГ і створити умови для залучення інвестицій з метою модернізації підприємств.

Також законопроектами пропонується посилити державний контроль і захист прав споживачів, ліквідувати можливість зловживання монопольним становищем підприємств водо- і теплопостачання.