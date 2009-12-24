ГОЛОВНЕ на 24 грудня

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Економіка

Україна має визначитися з Держбюджетом-2010 - МВФ

Міжнародному валютному фонду (МВФ) для продовження дискусій з Україною необхідна визначеність у вирішенні питання про державний бюджет України на 2010 рік.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні Представництва МВФ у Києві з посиланням на представника Департаменту МВФ із питань зв`язків із громадськістю Симонетту НАРДІ.

«Як тільки буде досягнуто взаєморозуміння з урядом у цьому питанні й ми отримаємо достатньо переконливі докази наявності ширшої політичної підтримки з цього питання, перед нами відкриється перспектива для активніших дискусій», – зазначила вона.

Нагадаємо, вчора, 23 грудня, поінформоване українське джерело повідомило УНІАН, що Україна досягла домовленості з МВФ про можливість використання золотовалютних резервів Нацбанку України для покриття дефіциту державного бюджету.

При цьому в повідомленні представництва МВФ у Києві нічого не йдеться про дискусію щодо можливої згоди МВФ на переведення частини коштів із золотовалютних резервів Нацбанку уряду.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня українська делегація у складі віце-прем`єр-міністра України Григорія НЕМИРІ, виконуючого обов`язки міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО та інших проводила переговори в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні з питання продовження співпраці.

Вчора прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що, згідно з домовленостями між Україною та МВФ, черговий транш кредиту МВФ може бути виділено після ухвалення держбюджету на 2010 рік. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в ході переговорів із МВФ було вирішено питання збалансування фінансової ситуації в умовах відсутності коштів кредиту. Про деталі домовленостей прем`єр пообіцяла повідомити пізніше. «Це не стосується четвертого траншу – це зовсім інша модель співпраці. Я обов`язково, коли будуть закінчені всі процедури, поінформую ЗМІ», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона підкреслила, що не йдеться про додаткове запозичення коштів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає категорично проти використання резервів Нацбанку для покриття дефіциту державного бюджету. «Це національні резерви країни, а не міжнародної організації. Я категорично проти такої позиції», – сказав В.ЮЩЕНКО. Президент наполягає на тому, щоб країна ввійшла в новий рік із державним бюджетом. «Цей уряд не має морального права влізати в національні резерви країни», – підкреслив він.

Ющенко критикує рішення ВР про продовження мораторію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує рішення Верховної Ради про продовження мораторію на продаж землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спілкування з мешканцями Дніпропетровська.

«Я стверджую, що це неправильна теза, неправильна дорога», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що це не ринковий підхід.

«Чому ми живемо в країні феодалізму, коли з Києва перстом показують, що ось є гектар землі, але ти ним розпоряджатись не будеш», - зауважив В.ЮЩЕНКО. Він додав, що незрозуміло, чому в такому випадку з Києва не йдуть вказівки щодо власності квартир, автомобілів людей.

«Чому сьогодні прем’єр керує вашим земельним наділом?», - запитав глава держави.

Він також зауважив, що за останній рік практично в кожній області від 1,2 до 2 тис. га сільськогосподарських угідь були виведені з обороту через фіктивні операції.

Королевська: Україна має законодавчо стимулювати економіку

У 2010 р. Україна має законодавчо стимулювати розвиток конкурентоспроможної економіки, внутрішнього ринку, а також малого і середнього бізнесу.

Таку думку журналістам висловила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Одне з головних завдань, які ми висуваємо перед собою у 2010 р., – це розвиток конкурентоспроможної економіки. Українські промисловці мають виробляти товари, конкурентоспроможні як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Друге завдання – розвиток внутрішнього ринку. «Зараз на український ринок хочуть вийти багато представників інших країн, і без державної підтримки вітчизняний виробник може його втратити»», - говорить депутат.

Третє завдання, що стоїть як перед державою, так і перед підприємцями, – за допомогою стимулів створити такий бізнес-клімат, який дозволить відродити малий і середній бізнес в Україні. «Тільки таким чином ми зможемо одержати той фундамент середнього класу в країні, якого нам так не вистачало у кризовий час», – додала глава комітету промполітики.

Не менш важливим завданням, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, є модернізація вугільної галузі. Особливої уваги вимагає і питання відродження депресивних територій, більшість з яких знаходиться на Донбасі і в Західній Україні. «Я переконана, що у 2010 р. ми зможемо прийняти пакет законодавчих заходів, які дозволять відродити економіку депресивних територій і створити стимули і можливості для модернізації та технічного переоснащення підприємств, що знаходяться там”, – відзначила вона.

Підвищенню конкурентоспроможності української економіки сприятиме і ухвалення ряду законопроектів, які вже розроблено комітетом і перебувають зараз на різних стадіях розгляду, – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. Зокрема, йдеться про законопроект про державно-приватне партнерство, про індустріальні парки, про саморегулівні організації тощо.

Польща увійшла до шістки найбільших економік ЄС

Найбільша країна Східної Європи, що входить у Європейський Союз, Польща, вперше в історії увійшла до шістки найбільших економік Євросоюзу, що об`єднує 27 держав.

Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на дані Євростату.

Перед поляками, які вступили в Євросоюз у 2004 році, опинилися тільки країни так званої Великої п`ятірки з населенням більше, ніж Польща: Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Іспанія.

«Такий великий стрибок Польща зробила завдяки тому, що стала єдиною країною ЄС, яка зберегла економічне зростання під час економічної кризи», - сказала виданню прес-секретар Єврокомісії у справах економіки Амелія ТОРРЕС. Так, цього року ВВП 38-мільйонної Польщі з урахуванням реальної купівельної спроможності складе 535 млрд. євро.

У той же час видання зазначає, що гірше виглядає позиція Польщі при обліку курсів валют.

«Тут у рейтингу країн ЄС Польща не просунулася вперед», - написала газета, зазначивши, що, незважаючи на економічне зростання, національна валюта подешевшала до євро.

За даними видання, цього року ВВП Польщі в перерахунку на євро складе 309 млрд. євро (минулого року - 362 млрд. євро), що менше, ніж у 6-мільйонній Голландії (574 млрд. євро) і 10-мільйонній Бельгії (339 млрд. євро).

Фінанси

Дефіцит платіжного балансу України збільшився майже в 12 разів

Дефіцит платіжного балансу України за січень-листопад 2009 року, за попередніми даними, становив 13,505 млрд. дол., що в 11,7 рази більше, ніж за січень-листопад 2008 року.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

За 11 місяців п.р. дефіцит поточного рахунку становив 1,251 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 12,508 млрд. дол. за аналогічний період 2008 року. Дефіцит скоротився завдяки різкому скороченню негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу в 7,6 рази - до 1,9 млрд. дол. проти 14 млрд. дол. в січні-листопаді 2008 року.

За січень-листопад п.р. негативне (від’ємне) сальдо по фінансовому рахунку оцінено у 12,254 млрд. дол., тоді як за відповідний період 2008 року воно було позитивним (додатним) – 11,358 млрд. дол.

У НБУ відзначають, що формування дефіциту фінрахунку в поточному році зумовлене низькими обсягами припливу прямих іноземних інвестицій і лише частковим покриттям виплат за борговими зобов`язаннями приватного сектора новими залученнями.

За даними Нацбанку, у листопаді 2009 року негативне (від’ємне) сальдо зведеного платіжного балансу становило 0,641 млрд. дол. (у жовтні п.р. – 0,691 млрд. дол.). Поточний рахунок у листопаді було сформовано з дефіцитом 0,240 млрд. дол. (у жовтні п.р. профіцит становив 0,099 млрд. дол.), а дефіцит фінансового рахунку зменшився майже удвічі порівняно з попереднім місяцем - до 0,401 млрд. дол.

Дефіцит платіжного балансу в листопаді повністю профінансовано за рахунок резервних активів, обсяг яких станом на 1 грудня 2009 року становив 27,3 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 5,3 місяця майбутнього періоду.

Банк «Надра» призупинив виплати за рахунками

Банк «Надра» призупинив виплати за депозитними й поточними рахунками.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку.

«Зважаючи на інформацію про рішення Кабінету міністрів України щодо переведення депозитів вкладників банку «Надра» в «Родовід Банк» і подальшої виплати депозитів через цей банк, із 24 грудня банк «Надра» призупиняє виплати коштів за депозитними, картковими й поточними рахунками клієнтів – фізичних осіб за будь-якими програмами, окрім зарплатних проектів, – до ухвалення Національним банком України і Кабінетом міністрів України остаточного рішення щодо переведення депозитів вкладників в іншу фінустанову”, - йдеться в повідомленні.

Призупинення виплат клієнтам банку «Надра» також зумовлено технічною необхідністю підготовки реєстрів вкладників для передачі в інший банк.

Ющенко проти використання резервів НБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає категорично проти використання резервів Національного банку для покриття дефіциту державного бюджету.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи інформацію про домовленість між МВФ та українським урядом щодо використання резервів НБУ для покриття дефіциту держбюджету.

«Це національні резерви країни, а не міжнародної організації. Я категорично проти такої позиції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зауважив, що йому нічого не відомо про ці домовленості між Україною та МВФ.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив, що наполягає на тому, аби країна увійшла в новий рік з державним бюджетом.

«Цей уряд не має морального права залазити у національні резерви країни», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вкотре заявив, що уряд має намір оплатити поставки російського газу за рахунок коштів НБУ.

«Це політика краху, яку веде прем’єр-міністр», - сказав Президент.

23 грудня джерело повідомило УНІАН, що Україна досягнула домовленості з МВФ про можливість використання золотовалютних резервів Нацбанку України для покриття дефіциту державного бюджету.

НБУ може дозволити банкам змінювати протягом дня курс валют

У Національному банку України не виключають, що в 2010 році може бути скасована норма про заборону банкам змінювати протягом дня наявні курси валют.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив виконавчий директор Нацбанку з питань валютного регулювання і контролю Анатолій БАЛЮК.

«Я думаю, що після виборів ми цю всю справу скасуємо, і нічого страшного не станеться. Я сподіваюся, що в економічній системі настане рівновага, і такі вимоги будуть скасовані», – сказав він.

За словами А.БАЛЮКА, ця норма розроблялася і приймалася в той час, коли ситуація на валютному ринку була складною, «а наша громіздка система прийняття рішення про реєстрацію в Мінюсті цього положення привела до того, що воно вийшло через чотири місяці після того, як було розроблене».

Стратегічним інвестором ПФТС стала Московська міжбанківська валютна біржа

Сьогодні на загальних зборах асоціації «Перша фондова торгова система» (ПФТС) ухвалено рішення затвердити стратегічним інвестором ПФТС Московську міжбанківську валютну біржу (ММВБ).

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 138 з 162 зареєстрованих на зборах представників – членів асоціації ПФТС.

Згідно з рішенням зборів, статутний капітал ПФТС буде збільшено на 16 млн. грн. – до 32 млн. грн., виняткове право на придбання акцій додаткової емісії одержить ММВБ. При цьому вартість реалізації даної додаткової емісії має становити у доларовому еквіваленті 10 млн. дол.

Виступаючи на зборах, президент асоціації ПФТС Ірина ЗАРЯ відзначила, що згідно з існуючими домовленостями з ММВБ, протягом трьох місяців після ухвалення рішення про затвердження стратегічного інвестора ММВБ винесе на розгляд асоціації підготовлений меморандум, в якому, зокрема, будуть прописані подальші дії з розвитку ПФТС.

І.ЗАРЯ також зазначила, що ММВБ погодилася на те, що її представництво у наглядовій раді ПФТС буде пропорційне пакету акцій, яке перебуває в її власності.

Будівництво

Ринок комунальних послуг регулюватимуть

Кабінет міністрів України на засіданні 23 грудня схвалив проект закону «Про Національну комісію регулювання на ринку комунальних послуг» (НКРРКП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів сьогодні на брифінгу міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО.

Він підкреслив, що документ підготовлено з метою недопущення необґрунтованого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Водночас він відзначив, що НКРРКП опікуватиметься з’ясуванням вартості виробництва і транспортування тепла, при цьому остаточні тарифи для продажу послуг споживачу, згідно з документом, залишатимуться в компетенції місцевої влади.

«Передбачається, що ця комісія бере на себе визначення тарифної методології і встановлення тарифів на виробництво і транспортування тепла. Є ще третя складова тарифу – безпосередній продаж, – це ми залишаємо місцевому самоврядуванню», - сказав О.КУЧЕРЕНКО.

При цьому він відзначив, що органи місцевого самоврядування у межах встановленої рентабельності визначатимуть остаточні тарифи для різних категорій споживачів.

Крім того, міністр повідомив, що на засіданні Кабміну 23 грудня також було схвалено законопроект про введення спеціального режиму оподаткування операцій за поданням житлово-комунальних послуг, яким передбачається можливість скористатися ПДВ для фінансування програм модернізації підприємств, скорочення втрат води і тепла і оснащення засобами обліку. Він відзначив, що за рахунок введення таких умов оподаткування підприємства галузі ЖКГ зможуть одержати від 1,5 до 2,5 млрд. грн. на рік для технічної модернізації і переоснащення.

Крім того, О.КУЧЕРЕНКО повідомив, що Кабмін 23 грудня ухвалив пакет антикризових законопроектів, який дозволить запровадити систему змін галузі ЖКГ і створити умови для залучення інвестицій з метою модернізації підприємств.

Також законопроектами пропонується посилити державний контроль і захист прав споживачів, ліквідувати можливість зловживання монопольним становищем підприємств водо- і теплопостачання.

(УНІАН)