Ющенко поцікавився, де знаходиться варенична

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поцікавився у жителів Дніпропетровська, де знаходиться варенична, яку тримає сім’я прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він запитав під час спілкування з мешканцями Дніпропетровська.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО згадав оприлюднену Ю.ТИМОШЕНКО декларацію, висловивши здивування, чому прем’єр-міністр не хоче чесно декларувати доходи.

«До речі, в Дніпропетровську десь варенична є, яка допомагає тримати родину прем’єра. Я хотів би знати, яка це варенична, і на яких варениках можна так добре тримати родину», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він також вчергове розкритикував те, що прем’єр-міністр не вказала у своїй декларації наявність квартири, автомобіля тощо.

«Ну якщо ти бомж і на попутних КамАЗах на роботу їдеш, тоді треба ще більше задуматись», - зауважив він.

Як повідомлялося, доходи прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО в 2008 році склали 386 тис. 170 грн. Єдина заповнена графа у декларпації - це заробітна плата.

Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася від матеріальної допомоги, яка виплачується перед відпусткою. Останні розділи у декларації прем’єра порожні - у неї немає ані квартири, ані машини, ані рахунку в банку.

У Дніпропетровську на проспекті Карла Маркса, 65 знаходяться варенична та кафе "Золота рибка", які належать, в тому числі, доньці Ю.ТИМОШЕНКО Євгенії КАРР.