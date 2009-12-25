Курс НБУ на 25.12.09

Офіційний курс НБУ на 25.12.09100 USD - 796.6000 (24 грудня - 796.8000)100 EUR - 1146.9447 (24 грудня - 1137.5117)10 RUR - 2.6616 (24 грудня - 2.6124)Облікові курси банківських металів на 25.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-86094.24 (24 грудня-87200.78)961 XAG 10 Срібло-1348.19 (24 грудня-1350.75)962XPT10Платина-111312.96(24 грудня-113239.49)964 XPD 10 Паладій-28286.40 (24 грудня-28847.78)

Офіційний курс НБУ на 25.12.09 100 USD - 796.6000 (24 грудня - 796.8000) 100 EUR - 1146.9447 (24 грудня - 1137.5117) 10 RUR - 2.6616 (24 грудня - 2.6124) Облікові курси банківських металів на 25.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-86094.24 (24 грудня-87200.78) 961 XAG 10 Срібло-1348.19 (24 грудня-1350.75) 962XPT10Платина-111312.96(24 грудня-113239.49) 964 XPD 10 Паладій-28286.40 (24 грудня-28847.78)

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