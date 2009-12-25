2009 р. - кульмінація війни між Тимошенко та Ющенком

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що 2009 рік став кульмінацією у протистоянні між главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, що яскраво засвідчило неефективність та небезпеку для держави усієї «помаранчевої» влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у своєму виступі на зібранні керівників громадських організацій і об’єднань, що відбулось сьогодні в Національному палаці «Україна» в Києві.

«Безумовно, 2009 рік став найбільш «яскравим» підсумком роботи «помаранчевої» команди. Адже за цей рік дуже жорстко виявилися усі недоліки системи, яка працювала останні п’ять років», - сказав лідер Партії регіонів.

Він наголосив, що ця система виявилася неефективною.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре зазначив, що конфлікти між членами «помаранчевої» команди дратують український народ.

«У виставі про війну між ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКО нарешті у 2009 році були зірвані маски, і стало зрозуміло хто є хто», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми думали: невже в них не вистачить розуму припинити сутички і розпочати будівництво сильної країни і проводити ефективну внутрішню і зовнішню політику», - сказав він, додавши: «На жаль, цього не сталося».

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, якщо український народ ще хоча б на рік дозволить працювати цій владі, то країна буде втрачена.

«Ось така ситуація з «тигрюлею», - підсумував кандидат у президенти.

В рамках заходу В.ЯНУКОВИЧУ було вручено Наказ Собору громадського порозуміння, під яким 148 всеукраїнських громадських організацій та об’єднань зібрали майже 5 млн. підписів на підтримку лідера Партії регіонів як кандидата у Президенти України.