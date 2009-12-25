Київрада продала землі на 400 млн. грн.

Депутати Київської міської ради на останньому в цьому році засіданні сесії продали близько 14,93 гектарів столичної землі на суму понад 386 млн. 503 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні проекти рішень були проголосовані 24 грудня ц.р. на засіданні сесії Київради.

Найдорожча земельна ділянка, що була погоджена на продаж, площею 6,43 га на вул. Червонопрапорній, 167-а у Голосіївському районі столиці. Вона оцінена в понад 157 млн. 82 тис. грн. Купує її ВАТ “АТП “Атлант” для експлуатації та обслуговування будівель і споруд та облаштування стоянки автотранспортного підприємства.

Менша, але також значна сума надійде в бюджет міста від продажу ТОВ “Історія міста” двох земельних ділянок на вул. Інститутській, 1-3 в Печерському районі. Компанія має сплатити за придбані 1,1 га землі майже 35 млн. грн. Згідно з документами, на ділянці заплановано будівництво Національного художнього музею та Музею історії Києва у складі готельного комплексу з наземними та підземними паркінгами.

Наступною за вартістю проданою земельною ділянкою є 0,5 га землі між вул. Редутною та вул. Радіальною також у Печерському районі. Її придбає обслуговуючий кооператив “Зеленбудсервіс-К”, заплативши в міський бюджет 22 млн. 240 тис. грн. Приватна фірма вказує в документах, що має намір здійснити лише благоустрій та озеленення території Олексіївського люнету, який тут розташований.

Суму понад 21 млн. грн. сплатить ТОВ “Будсервіскомплект” за 0,5 га землі на Набережному шосе,4-6 у Подільському районі. Тут планується будівництво та експлуатація готельно-офісних комплексів з прибудовами для приміщень громадського та торгівельного призначення та підземними паркінгами. Крім того, цьому підприємству за 11 млн. грн. продано земельну ділянку поряд – на Набережному шосе, 8 – також для будівництва та експлуатації готельно-офісних комплексів. Її площа становить 0,3 га.

Ще 17 млн. грн. надійдуть в бюджет Києва за 0,7 га землі, що продані приватній особі для обслуговування виробничої будівлі на вул. Тульчинській, 6 у Подільському районі.

Крім того, приблизно по 13 млн. грн. надійдуть місту від продажу земельних ділянок на вул. Ірпінській, 1 у Святошинському районі та на вул. Російській, 59 у Дарницькому районі міста. Площа вказаних земельних ділянок становить 0,8 га та 0,7 га відповідно. На вул. Ірпінській землю купує ТОВ “Сфінкс ЛТД” для завершення будівництва та експлуатації базового підприємства учбово-виробничого призначення. На вул. Російській земля купується ТОВ “Олбрізсервіс” для обслуговування складських будівель.

Решта земельних ділянок, що були продані вчора, коштують менше 10 млн. грн.

Крім того, на розгляд сесії також вчора з голосу було внесено низку питань щодо продажу землі у столиці. Таким чином ЗАО “Ринок “Лісовий” було продано земельну ділянку площею 0,56 га, вартістю 9 млн. 812 тис. грн. Решта відповідних проектів рішень не були надані, зокрема, представникам ЗМІ, тому інформації про них немає.