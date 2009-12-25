«Укрзалізниця» відкрила пам'ятну дошку Кірпі

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» відкрила на своїй будівлі пам`ятну дошку колишньому міністру транспорту України, Герою України Георгію Кірпі.

Як передає кореспондент УНІАН, в заході відкриття меморіальної дошки взяли участь генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, перший міністр транспорту незалежної України Орест КЛИМПУШ, екс-міністр закордонних справ Анатолій ЗЛЕНКО та інші почесні гості.

«Сьогоднішня подія – це результат його роботи, це пам`ять про нього і, звичайно, результат, визнання його внеску у розвиток галузі», – наголосив М.КОСТЮК.

За його словами, відкриттям меморіальної дошки залізничники віддають данину людині, яка зробила галузь однією з передових в Україні. М.КОСТЮК нагадав, що цього року за результатами голосування, організованого «Укрзалізницею», Г.Кірпа визнаний найвидатнішим залізничником.

«Під час його керівництва галузь перетворилася на одну з передових і провідних галузей промисловості і транспорту України. Наша галузь одержала могутні інвестиції, ми будували і продовжуємо будувати вокзали, впроваджували і впроваджуємо швидкісний рух, і початок цьому поклав Георгій Кірпа», – зазначив М.КОСТЮК.

У свою чергу, голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників Вадим ТКАЧОВ відзначив, що за час керівництва Г.Кірпи в галузі було поставлено високу планку. Зокрема, він нагадав, що вокзал «Південний» в Києві було побудовано в рекордні терміни – за 175 днів. Крім того, за ініціативою Г.Кірпи було здійснено ряд великих інфраструктурних проектів, серед яких початок будівництва автомобільно-залізничного мостового переходу через Дніпро в Києві, спорудження сучасного залізничного вокзалу на станції "Дарниця".

Довідка УНІАН. Г.Кірпа в 2000-2001 рр. працював першим заступником міністра – генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України Міністерства транспорту України. У 2001-2002 рр. – генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України. У 2002-2004 рр. – міністр транспорту України, генеральний директор "Укрзалізниці".

27 грудня 2004 року міністр транспорту і зв`язку України, генеральний директор "Укрзалізниці" Г.Кірпа був знайдений мертвим у заміському будинку в Бортничах Київської області.