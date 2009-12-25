КРУ Прикарпаття нарахувало порушень на 25 млн. грн.

Контрольно-ревізійне управління Прикарпаття виявило цього року незаконне використання коштів на суму 25 млн. грн. при виконанні робіт з ліквідації наслідків минулорічної повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник КРУ в Івано-Франківській області Віктор РАХМІЛЬ повідомив учора на прес-конференції.

За його словами, ці кошти були незаконно використанні під час проведення відновлювальних робіт. «На 25 млн. грн. було цього року встановлено недовиконання робіт, перевищення розцінок та інше», - додав керівник КРУ в Івано-Франківській області. За його словами, основним у їхній роботі було «не стільки знайти злочинців, щоб показати на них пальцем, а змусити їх доробити всі роботи якісно».

«Якщо зважати на те, що ми із перевірених 170 млн. грн. виявили всього 25 млн. грн., то це, як на мене, не поганий результат», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Івано-Франківська область оцінювала збитки від стихії 23-27 липня 2008 року в сумі 2,5 млрд. грн.