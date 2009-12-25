Головне на 25 грудня

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Фінанси

У четвер бюджет поповнився на 247,245 млн. грн.

За підсумками вчорашнього аукціону розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), до бюджету України вдалося залучити 247,245 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Зокрема, в результаті додаткового розміщення ОВДП з терміном погашення 24 березня 2010 року (термін обігу 89 днів) було залучено 40,662 млн. грн. за середньозваженою ставкою 23% річних; 12 травня 2010 року (термін обігу 138 днів) – 39,152 млн. грн. під 26%; 17 листопада 2010 року (термін обігу 327 днів) – 30,821 млн. грн. під 26%; 31 жовтня 2012 (термін обігу 1041 день) – 136,611 млн. грн. під 26%.

Як повідомлялося, до Державного бюджету України впродовж листопада 2009 року за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП надійшли кошти на загальну суму 331,30 млн. грн. (з початку року – 16 млрд. 470,16 млн. грн.). З урахуванням ОВДП, випущених з метою рекапіталізації банків, з початку 2009 року Міністерство фінансів розмістило облігації на загальну суму 55 млрд. 843,97 млн. грн.

У листопаді ц.р. Нацбанк здійснив операції з викупу у банків державних облігацій на загальну суму 3,30 млрд. грн. (за номінальною вартістю), з початку року - на загальну суму 32,32 млрд. грн. (за номінальною вартістю).

Банки мають надати НБУ аудит і стрес-тестування

Комерційні банки України до 30 квітня 2010 року мають надати до Національного банку України аудит і результати стрес-тестування за 2009 рік.

Про це говориться в постанові Нацбанку №763 від 23 грудня 2009 року, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Документом передбачено, що стрес-тестування проводитимуть аудиторські компанії, які здійснюють аудит річної фінансової звітності комерційних банків. У зв`язку з цим НБУ зобов`язав комерційні банки внести відповідні зміни до договорів, укладених з аудиторськими компаніями.

У рамках стрес-тестування аудиторська компанія повинна провести оцінку достатності резервів і капіталу банку, а також оцінку кредитного портфеля банку. Інформація про кредитні операції має бути надана в кількох розрізах: за даними банку, за даними аудиторської перевірки, здійсненої відповідно до вимог Нацбанку, а за результатами аудиторської перевірки з урахуванням компоненту стрес-тестування.

Банки, які за наслідками проведеного аудиту потребуватимуть докапіталізації, зобов`язані до 1 червня 2010 року подати до Нацбанку програму капіталізації. В ній має бути передбачене збільшення капіталу банку до 1 липня 2010 року в сумі, необхідній для досягнення адекватності капіталу не менш як 10% за даними результатів аудиту. Також банки мають надати регулятору програму капіталізації, що передбачає збільшення капіталу банку до 1 січня 2011 року в сумі, необхідній для досягнення адекватності капіталу не менше 10% з урахуванням результатів стрес-тестування та/або план заходів щодо зниження кредитних ризиків банку.

НБУ зобов`язав банки в договорах з аудиторськими компаніями передбачити надання керівництвом банку аудиторові письмового підтвердження повноти і достовірності відображення банком всіх вимог і зобов`язань в його формах річної фінансової звітності за 2009 рік. Також аудиторові має бути забезпечений доступ до матеріалів останньої інспекції банка, яку провів Нацбанк.

Крім того, в договорах має бути передбачене право Національного банку України ознайомити представників Міжнародного валютного фонду і Світового банку з результатами оцінки достатності резервів і капіталу комерційних банків.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США на ТОМі відкрилися котируваннями 7,9550/7,9680 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9520/7,9665 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні залишилися без змін.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні в Європі і США святкують католицьке Різдво, у зв`язку з цим торги доларом і євро проходили з мінімальною активністю, а всі операції були можливі тільки валютуванням ТОМ.

О 14:00 Національний банк України оголосив про покупку долару на ТОМі за курсом 7,9650 грн./дол., а також продаж на аукціоні для фізосіб за валютною парою EUR/UAH з ціною відсікання 11,47 грн./евро та за валютною парою CHF/UAH з ціною відсікання 7,71 грн. за швейцарський франк.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2695/0,2705 грн./рубль, а до 12:00 звузився спред – 0,2696/0,2704 грн./рубль. До закриття торгів котирування не змінилися. У Росії курс долар-рубль на ТОМі підвищився до 29,5950 рублів за долар (+0,02).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на рівні 1,4366/1,4375 дол./евро. Ринок євро-гривня на ТОМі відкрився індикативними котируваннями 11,4280/11,4540 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 11,4595/11,4820 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні залишилися на тому ж рівні.

Транспорт

Літак Ан-148 здійснив перший комерційний рейс

Вчора в Росії українсько-російський літак Ан-148 здійснив перший комерційний рейс за маршрутом Санкт-Петербург - Москва.

Про це УНІАН повідомили в авіакомпанії «Росія».

«У небо піднявся перший літак Ан-148-100, який поповнив парк авіакомпанії "Росія". Принципово нове повітряне судно, вперше за довгі роки серійно виготовлене в нашій країні, стало на одну з найбільш запитаних пасажирами ліній - Санкт-Петербург - Москва. На цьому маршруті літак експлуатуватиметься найближчим часом, а надалі приступить до виконання рейсів в інші міста Росії, СНД і Європи», - йдеться в повідомленні.

Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. кілометрів, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу ПС є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове обладнання робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, у програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.

Авіакомпанія "Росія" уклала лізингову угоду з компанією "Іллюшин Фінанс" на постачання шести Ан-148 у 2009 - 2010гг. і опціоном на купівлю ще шести таких літаків протягом 2011 – 2012 рр.

Як повідомляв УНІАН, Ан-148 13 грудня ц.р. виконав перший міжнародний комерційний рейс за маршрутом Одеса-Москва (Шереметьєве) під прапором авіакомпанії «АероСвіт».

2 червня 2009 р. авіакомпанія «АероСвіт» почала першою виконувати регулярні перельоти на першому літаку Ан-148 на маршруті Київ –Харків – Київ.

Користувачів "сірих" мобільників сповіщатимуть про нереєстрацію

Національна комісія з питань регулювання зв`язку України (НКРЗ) зобов`язала мобільних операторів, починаючи з 2 січня 2010 року, сповіщати всіх абонентів, які використовують термінали, внесені у так званий “сірий” список.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

Згідно з повідомленням, комісія на своєму засіданні розглянула питання функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку мобільних терміналів (кодів ІМЕІ). У зв`язку із значним збільшенням обсягів сірих списків на власних мережах операторів мобільного зв`язку комісія зобов`язала операторів до 15 січня 2010 року проаналізувати ситуацію і направити до НКРЗ і держпідприємства «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) пропозиції з приведення актуальної бази користувачів послуг у відповідність з реальними списками кодів ІМЕІ в узагальненій базі УДЦР.

«З 2 січня 2010 року оператори мобільного зв`язку повинні почати відправку СМС-повідомлень абонентам, які використовують мобільні термінали, що знаходяться в «сірих списках» за інформацією, одержаною від УДЦР», – сказано в повідомленні.

ПЕК

Кабмін заборонив «Нафтогазу» закуповувати фінпослуги без тендерів Кабінет міністрів скасував свою постанову №767 від 24 липня, якою НАК «Нафтогаз України» дозволялося здійснювати закупівлю фінансових і інших пов`язаних з ними послуг поза положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, яке передбачає проведення тендерів

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів (№1366 від 23 грудня), опублікованій на урядовому порталі.

Також уряд скасував пункт 2 постанови уряду №237 від 11 березня, якою «Нафтогазу» дозволялося проводити тендери з вибору фінустанов для залучення кредитних коштів з одним учасником.

Ющенко відмінив передачу газорозподільних мереж «Нафтогазу»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію рішення Кабінету міністрів про передачу дочірній компанії НАК “Нафтогаз України” майна державних газорозподільних мереж.

Про це йдеться в указі В.ЮЩЕНКА від 23 грудня 2009 року “Про зупинення дії постанови Кабінету міністрів України від 10 червня 2009 року № 775”, текст якого розміщено на сайті глави держави.

Кабінетом міністрів України 10 червня 2009 року видано постанову № 775 “Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж”.

Зазначеною постановою Кабінет міністрів України передав на баланс визначеного Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” її дочірнього підприємства («Нафтогазмережі» - УНІАН) майна державних газорозподільних мереж, йдеться в указі.

Як також наголошується в документі, таке рішення Кабінету міністрів є нічим іншим, як запровадженням монополії дочірнього підприємства НАК “Нафтогаз України” на всьому ринку послуг з розподілу природного і нафтового газу та постачання природного газу споживачам за регульованим тарифом, а відтак, установленням обмежень і перепон для інших суб`єктів господарювання різних форм власності щодо провадження зазначених видів господарської діяльності.

За таких обставин названа постанова уряду не відповідає Конституції України, вважає Президент.

Як також підкреслюється в указі, видавши постанову № 775, Кабінет міністрів України вийшов за межі повноважень, визначених Конституцією і законами України.

Агро

Цукор у світі дорожчає

Світові ціни на цукор-рафінад і цукор-сирець під час торгів на товарно-сировинних біржах Лондона і Нью-Йорка зросли до багаторічних максимумів на тлі спекуляцій щодо майбутнього скорочення загальносвітових обсягів пропозиції цукру, повідомляє у четвер РІА Новини.

На Лондонській товарно-сировинній біржі вартість березневих ф`ючерсів на цукор-рафінад зросли на 1,5% - до 694 доларів за тонну, досягнувши, тим самим, 20-річного максимуму.

Водночас, вартість березневих ф`ючерсів на цукор-сирець на Нью-йоркській ICE підскочили до максимального значення з 1981 року, збільшившись на 1,8%.

"Фундаментальні чинники достатньо сильні для того, щоб підтримувати зростання вартості цукру в період від шести до 12 місяців (наступного року)", - коментує ситуацію на товарно-сировинному ринку трейдер Rabobank International Ltd. Нік Хангейт.

За прогнозами Міжнародної організації цукру (International Sugar Organization), в першому півріччі 2010 року світ очікує настання справжньої "цукрової кризи" у зв`язку з тим, що пропозиція цукру не зможе повністю забезпечити попит на цей продукт.

За словами аналітиків, дефіцит товарного цукру-рафінаду наступного року може досягти рівня в 3-4 мільйони тонн, а деякі покупці цукру, такі як Бангладеш, Індія і Малайзія, вже стикаються з браком цього продукту.

До того ж ситуація, на їх думку, "може погіршати", а "єдина відповідь для цієї головоломки - падіння споживання", адже "не має значення, наскільки високо може піднятися ціна - вона все одно не зможе принести більше цукру".

Ринок продовольчої продукції в 2009 році упевнено підвищувався. Як відзначають аналітики, основним компонентом збільшення цін на такі товари, як цукор, каву, какао, стали спекуляції навколо скорочення пропозиції цих товарів, тоді як інші види бірж росли за рахунок зниження курсу долара. У зв`язку з цим, на думку експертів, зростання котирувань "цукрових", "кавових" та інших продовольчих ф`ючерсів буде стійким і неухильним і наступного року.

(УНІАН)