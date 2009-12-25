Курс НБУ на 28.12.09

Офіційний курс НБУ на 28.12.09100 USD - 796.5500 (25 грудня - 796.6000)100 EUR - 1146.8727 (25 грудня - 1146.9447)10 RUR - 2.7069 (на 25 грудня - 2.6616)Облікові курси банківських металів на 28.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-87978.95 (25 грудня-86094.24)961 XAG 10 Срібло-1379.62 (25 грудня-1348.19)962XPT10Платина-115977.68(25 грудня-111312.96)964 XPD 10 Паладій-30029.94 (25 грудня-28286.40)

Офіційний курс НБУ на 28.12.09 100 USD - 796.5500 (25 грудня - 796.6000) 100 EUR - 1146.8727 (25 грудня - 1146.9447) 10 RUR - 2.7069 (на 25 грудня - 2.6616) Облікові курси банківських металів на 28.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-87978.95 (25 грудня-86094.24) 961 XAG 10 Срібло-1379.62 (25 грудня-1348.19) 962XPT10Платина-115977.68(25 грудня-111312.96) 964 XPD 10 Паладій-30029.94 (25 грудня-28286.40)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter