Литвин: люди з обмеженими можливостями погано захищені

Усі законодавчі акти, необхідні для захисту та забезпечення потреб людей з обмеженими можливостями, ухвалені, але, “як правило, вони погано виконуються».

Про це сказав голова Верховної Ради, кандидат у Президенти України Володимир ЛИТВИН під час відвідання Хмельницького інституту соціальних технологій, який є структурним підрозділом Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», повідомили УНІАН в прес-службі В.ЛИТВИНА, зазначивши, що в цьому закладі приділяють велику увагу студентам з особливими потребами.

Спікер зазначив, що «в Україні майже 3 млн. інвалідів на 46 млн. населення”.

За його словами, “питання не лише в тому, щоб забезпечити матеріальну підтримку людей, які потребують особливої уваги”. Йдеться, сказав В.ЛИТВИН, і про моральний аспект. Він додав, що необхідно зробити все, щоб “ці люди відчували себе запитаними, не зайвими, не викинутими з життя суспільства”. “І те, що робиться в Університеті «Україна», заслуговує на велику повагу та всіляку підтримку», - додав В.ЛИТВИН.

За його словами, сьогодні в Хмельницькому інституті соціальних технологій навчається майже 90 осіб, які мають особливі потреби. Він наголосив на необхідності розробки та реалізації спеціальних програм для того, щоб люди з особливими потребами мали можливість не лише отримувати відповідні знання, а й реалізувати себе в професії та суспільному житті.

Як повідомлялося, Університет розвитку людини «Україна» - єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров`я. На сьогоднішній день в університеті "Україна" (включаючи 23 регіональних представництва по всій країні) навчається близько 16 тисяч студентів. Підготовка фахівців здійснюється висококваліфікованими викладачами, провідними вченими України, досвідченими практиками, яких в університеті майже півтори тисячі. В ньому реалізується один з концептуальних принципів, покладених в основу створення університету: не студент іде до ВНЗ, а ВНЗ приходить до студента у кожен регіон країни, а в перспективі - розвиток дистанційної форми навчання - у кожен дім. Це дає можливість навчатися інвалідам і студентам, які належать до малозабезпечених верств населення та не мають змоги навчатися у великих освітніх центрах.