Тігіпко: українські лідери не зробили висновків з афганської війни

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що українські лідери не зробили висновків з афганської війни 1979-1989 років.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі С.ТІГІПКА у зв`язку з тридцятою річницею введення радянських військ в Афганістан. На сьогодні в Україні проживає близько 140 тисяч воїнів-афганців, більше п`яти тисяч вихідців з України загинуло у війні 1979-1989 років.

«Замість того, щоб надати соціальну допомогу ветеранам афганської війни, керівництво України знову відправило наших солдатів в Афганістан», - сказав С.ТІГІПКО.

«Доcі багато тих, хто пройшов Афганістан, бідують. Психологічні та фізичні травми не вилікувані. Однак це не завадило Вікторові ЮЩЕНКУ та його сподвижникам спочатку направити до Афганістану 10 співробітників Міністерства оборони, а нещодавно розширити український контингент до 30 осіб. Хоча цього року внаслідок знищення талібами двох вертольотів загинуло 9 громадян України, які працювали в Афганістані за контрактом з міжнародним військовим контингентом під керівництвом НАТО», – зазначив С.ТІГІПКО.

Він звернув увагу на те, що соратники В.ЮЩЕНКА «незграбно намагаються закамуфлювати» участь українців у новій афганській війні розмовами про те, що Київ направив у зону конфлікту не «контингент», а «миротворчий персонал».

«У Радянському Союзі теж говорили не про вторгнення, а про виконання «інтернаціонального обов`язку», однак матерям, які отримували свинцеві труни, від цього легше не ставало. Україні не потрібна ця війна, в якій США та їхні союзники зазнають поразки», – заявив С.ТІГІПКО.