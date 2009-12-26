Ющенко не має наміру знімати свою кандидатуру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має наміру на виборах глави держави знімати свою кандидатуру на користь лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА, але не виключає, що А.ЯЦЕНЮК може стати прем’єр-міністром.

Про це він сказав в ефірі у програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

Відповідаючи на запитання, чи готовий він зняти свою кандидатуру, наприклад, на користь А.ЯЦЕНЮКА, Президент зауважив: «Це нелогічно».

Водночас він не виключив, що деякі кандидати з демократичного табору зроблять це на його користь. Зокрема, В.ЮЩЕНКО не виключив можливість об’єднання з В.ЯЦЕНЮКОМ. «Ця тема стає більш актуальною і вірогідною», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи готовий А.ЯЦЕНЮК до такого об’єднання, В.ЮЩЕНКО зауважив, що це покаже час. «Це його позиція, але я думаю, що здоровий глузд зараз говорить на користь того, що з кожним днем, з кожним тижнем ми всі починаємо усвідомлювати, що генеральний бій сьогодні полягає не в прізвищах, а в цінностях», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він висловив переконання, що з кожним днем діалог щодо об’єднання кандидатів демократичного табору «стає більш раціональним, стає більш вмотивованим ніж пару тижнів назад».

При цьому в ході дискусії щодо можливих змін у команді В.ЮЩЕНКА після його перемоги на виборах він не виключив, що А.ЯЦЕНЮК зможе обійняти посаду прем’єр-міністра.

Також В.ЮЩЕНКО вкотре підкреслив, що жодних домовленостей з лідером Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧЕМ у нього бути не може. Він пообіцяв, що ніколи не буде прем’єр-міністром за Президента В.ЯНУКОВИЧА, як і В.ЯНУКОВИЧ ніколи не буде прем’єр-міністром за Президента В.ЮЩЕНКА.