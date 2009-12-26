Янукович на посту Президента об'єднуватиме Україну

Лідер Партії регіонів, кандидат у президенти Віктор ЯНУКОВИЧ вбачає своїм пріоритетним завданням на посту глави держави нарешті об`єднати всю Україну.

Про це він заявив у прямому ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна» у п’ятницю ввечері.

Відповідаючи на запитання щодо залучення основними кандидатами на президентський пост адміністративного ресурсу, голова Партії регіонів зазначив: «У нас немає адмінресурсу. У влади є адмінресурс. Ми бачимо, як ТИМОШЕНКО за державні кошти проводить виборчу кампанію».

На заяви прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про намір опозиції фальсифікувати вибори, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що має високий рейтинг народної підтримки, який забезпечить чесну перемогу. «Та навіщо мені їх фальсифікувати? У нас мінімальний розрив зараз у рейтингах 15%», - сказав він.

Він додав: «Ми говоримо і просимо наших активістів, членів штабів, представників дільничних комісій: не думайте ніде щось порушити. «Для нас це дуже принципово. Ми не хочемо мати ніяких порушень».

«Завдання, яке стоїть перед нами після цих п’яти років: врешті-решт об`єднати всю Україну і знайти мотивації для всіх – і для заходу, і для сходу. Якщо ми будемо таке завдання перед собою ставити, тут хіба мова буде йти про особистості? Мова не буде йти ні про ТИМОШЕНКО, ні про ЮЩЕНКА. Йтиметься лише про побудову ефективної системи державного управління, в якій знайде своє місце і ТИМОШЕНКО», - зауважив кандидат у президенти і запитав: «Але чому вона має свої амбіції ставити вище за інтереси суспільства?»

Стосовно перспектив набуття Україною членства у Європейському Союзі лідер Партії регіонів зазначив, що держава зможе на це претендувати лише тоді, коли досягне європейських стандартів життя.

«Якщо ми не створимо в Україні європейський рівень життя, нам і говорити про вступ до Євросоюзу не варто... Але я хочу це зробити. І я зроблю це», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.