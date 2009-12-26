ГОЛОВНЕ на 26 грудня

Хроніка дня

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Суспільство

На рахунки ЦВК надійшли кошти на президентські вибори

На рахунки Центральної виборчої комісії надійшли 191 млн. 791 тис. грн. на підготовку і проведення виборів Президента України.

Про це повідомив УНІАН член Центрвиборчкому Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«Близько 17 години були перераховані кошти, що дозволяє повністю покрити потреби виборчого процесу у 2009 році», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що такий пізній перерахунок коштів ставить під сумнів можливість їх використання на передбачені цілі.

Соцполітика

Кабмін затвердив порядок надання житла членам сімей загиблих шахтарів

Кабінет міністрів України затвердив порядок надання житла членам сімей шахтарів, які загинули у результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які потребують поліпшення житлових умов.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 1385 від 23 грудня, опублікованій сьогодні у газеті "Урядовий кур`єр".

Згідно з документом, дія цього порядку поширюється на членів сімей працівників, які видобували вугілля, залізняк, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві і уранові руди тощо.

Рішення про придбання житла на первинному чи вторинному ринку ухвалюють органи місцевого самоврядування за результатами відкритих торгів. При цьому вартість 1 кв. м загальної площі має бути найнижчою серед запропонованих учасниками торгів, але не вищою від середньої вартості його будівництва, визначеної Мінрегіонбудом.

Фінанси

"Родовід Банк" розпочнет виплату вкладникам банка "Надра" з 1 лютого

"Родовід Банк" може розпочати виплату депозитів банку "Надра" з 1 лютого 2010 року.

Про це заявив тимчасовий адміністратор "Родовід Банку" Сергій ЩЕРБИНА, повідомляється на офіційному сайті Юлії ТИМОШЕНКО.

"Вже з 21 січня може розпочатися реєстрація в електронній черзі для виплат вкладникам банку "Надра". За такого сценарію перші виплати депозитів банку "Надра" можуть розпочатися з 1 лютого 2010 року", - заявив С.ЩЕРБИНА.

За його словами, на даний час необхідно узгодити передачу активів і пасивів з тимчасовим адміністратором банку "Надра" Валентиною ЖУКОВСЬКОЮ.

"Вважаю, що якщо таку угоду буде підписано оперативно, без тяганини, то до 20 січня 2010 року ми зможемо провести підготовку до передачі реєстрів і всієї необхідної інформації для виплат вкладникам до нашого банку", - пояснив С.ЩЕРБИНА.

Він додав, що при підписанні договорів його банк наполягатиме на переведенні на баланс "Родовід Банку" 150 відділень банку "Надра", щоб його клієнти не мали проблем з отриманням грошей.

С.ЩЕРБИНА відзначив, що виплати вкладникам банку "Надра" у повному обсязі триватимуть два-три місяці.

«Родовід Банк» переоформив вклади «Укрпромбанку» на 1,9 млрд. грн. "Родовід Банк" станом на 26 грудня переоформив 65 380 договорів вкладників "Укрпромбанку" на загальну суму 1,9 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Юлії ТИМОШЕНКО.

Всього банком повернено вкладникам "Укрпромбанку" депозитні вклади на суму 1 млрд. 148 млн. грн.

Екперти: Тінізація економіки України набула тотального характеру

Тінізація економіки України в умовах фінансово-економічної кризи набула тотального характеру і оцінюється окремими експертами й дослідниками обсягом до 60% ВВП, який становить на сучасному етапі реальну загрозу національній безпеці держави, вважають економісти.

Як повідомляє газета «Дзеркало тижня» (№51, 26 грудня 2009 року - 14 січня 2010 року), про це йдеться в національній доповіді НАНУ «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу й держави».

«Можна констатувати фактичне завершення процесу реструктуризації тіньової економічної діяльності в масштабах держави. Ця діяльність стала складовою її економіки. Вона обслуговує економічні та політичні інтереси певних впливових структур і ділових кіл», - відзначають економісти.

Більшість експертів вважають, що 25-50% обороту приватних підприємств не відображені в документах бухгалтерського обліку (тіньовий оборот). Рівень тінізації залежить від того, що це за підприємство, «хто за ним стоїть» тощо. У більшості малих підприємств «тінь» може сягати 80-90%.

На думку незалежних експертів, найпоширенішими видами тіньової діяльності є: оптимізація податків, проституція, торгівля наркотиками, праця нелегальних мігрантів, азартні ігри. До поширених видів тіньової діяльності відносяться також незаконне повернення податку на додану вартість, зарплати «в конвертах».

У доповіді наголошується, що тіньовий оборот також присутній у таких сферах діяльності: торгівля (80%), будівництво (66%), нерухомість (60%), гральний бізнес (53%), громадське харчування (53%), засоби масової інформації (53%), транспорт і перевезення (46%). У торгівлі підакцизними товарами значну частку становлять невраховані обсяги тютюнових, лікерогорілчаних та інших виробів.

Досить високий рівень корумпованості у сферах, які здійснюють постачання енергоносіїв, землевідведення під будівництво, операції з комерційною нерухомістю (оренду) і приватизацію державного майна. Тут існує значний розрив між ринковими і «відпускними» цінами на «продукцію» і, відповідно, можливість отримання надприбутків, що є джерелом хабарництва і «відкотів», з якими найбільше фірм працюють у будівництві (91%), торгівлі (75%), сфері нерухомості (75%), сільському господарстві (58%), енергетиці (58%).

ТЕК

"Газпром" занепокоєний оплатою Україною грудневого газу

Україна з середини грудня суттєво скоротила відбір російського газу, що свідчить про труднощі з оплатою постачань, ситуація з платежем за останній місяць 2009 року дуже тривожна, заявив в ефірі телеканалу "Вести" в п`ятницю глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР.

Як повідомляють РІА «Новости», за його словами, "в середині грудня відбулася тенденція зниження відбору, що підтверджує, що Україна зазнає серйозних проблем з (майбутньою) оплатою".

При цьому О.МІЛЛЕР додав: "Ми і чуємо, і бачимо, що Україна зазнає дуже-дуже серйозних проблем з оплатою постачань російського газу за грудень".

Глава "Газпрому" нагадав, що крайній термін оплати грудневого газу було перенесено у зв`язку з новорічними святами з 7 січня на 11 січня.

"Ми оцінюємо ситуацію з оплатою за постачання російського газу за грудень як дуже тривожну", - заявив О.МІЛЛЕР.

Він відзначив, що з початку грудня Україна почала збільшувати відбір газу. "У грудні холодно, обсяг споживання в Україні почав зростати, як і в Росії. Обсяг споживання зростав ще й тому, що Україна планувала збільшити відбір, бо в січні ціни стануть ринковими, цього року діє знижувальний коефіцієнт 0,8, мабуть, вони хотіли закачати додаткові обсяги, аби менше відбирати в січні. Але сьогодні Україна бере значно менше від контрактних обсягів", - сказав глава "Газпрому".

О.МІЛЛЕР визнав, що в останні місяці Україна говорила про проблеми з оплатою постачань газу, але акуратно платила 100% за фактичні постачання.

Тимошенко: «Нафтогаз» вчасно розрахується за грудневий газ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не сумнівається, що НАК «Нафтогаз України» вчасно розрахується з «Газпромом» за газ, одержаний у грудні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу в Каневі, коментуючи заяву глави «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА.

«Будьте абсолютно спокійні. Такі заяви звучать перед закінченням кожного місяця вже щонайменше рік. Але ми як країна чітко і впевнено розраховуємося», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Україна з 2010 р. самостійно розроблятиме шель Чорного моря

Уже з 2010 року Україна має намір самостійно почати розробку родовищ нафти й газу на шельфі Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу у Каневі Черкаської області.

«Повернення шельфу Чорного моря з власності депутатів Партії регіонів назад державі – це стратегічне завдання. На 150 років є запасів, щоб забезпечити Україну нафтою і газом. Ми повернули назад державі ці родовища, і зараз, з 2010 року, коли ми закінчимо всі судові справи із закріплення в держвласності шельфу Чорного моря, ми починаємо масштабну розробку за рахунок державних ресурсів. Цей газ і нафта належатимуть не окремим корумпованим колам, а належатиме Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

НКРЕ перегляне ціни на газ для промислових споживачів

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) України 30 грудня має намір встановити граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів, а також бюджетних організацій на 2010 рік.

Відповідне питання включено до опубліковану на сайті Нацкомісії порядку денного чергового відкритого засідання регулятора, повідомляє Українська правда.

За словами голови НКРЕ Валерія Кальченка, комісія поки вивчає наявні матеріали.

"Ми ще аналізуємо і вважаємо", - сказав він.

При цьому голова регулятора не став уточнювати, чи розглядає комісія можливість збереження на 2010 рік діючих граничних цін на природний газ.

Як повідомлялося, з 1 січня 2009 року граничний рівень ціни на природний газ для промислових і прирівняних до них споживачів, а також бюджетних організацій встановлений на рівні 2020,25 грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і постачання, але з урахуванням витрат НАК "Нафтогаз України" на реалізацію імпортного газу).

Граничний рівень ціни на газ для підприємств гірничо-металургійного комплексу та хімії затверджений на рівні 1899,25 грн. (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і постачання, витрат на реалізацію імпортного газу НАК "Нафтогаз України").

Кінцева ціна газу для промислових підприємств становить 2424,3 грн. за 1 тис. куб. м, але існують пільги для металургійних, хімічних та цукрових підприємств.

Агро

«Украгролізингу» заборонили залучати кредити під держгарантії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року №1329 про залучення НАК «Украгролізинг» під державні гарантії кредитів у сумі, що не перевищує 1,3 млрд. грн.

Відповідний указ від 25 грудня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

В указі нагадується, що 11 листопада Кабмін видав постанову про залучення НАК «Украгролізинг» у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов`язаних із закупівлею вітчизняної сільськогосподарської техніки, яким погодився з пропозицією Міністерства аграрної політики про залучення НАК «Украгролізинг» під державні гарантії кредитів у сумі, що не перевищує 1,3 млрд. грн., із сплатою процентної ставки за ними за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, і вирішив низку інших пов`язаних з цим питань.

Президент вважає, що названі положення постанови не відповідають Конституції України.

У документі наголошується, що, згідно з Конституцією, державний бюджет і бюджетна система встановлюються виключно законами (пункт 1 частини другої статті 92), одним з яких є закон про держбюджет на кожний рік. Основним Законом встановлено, що винятково законом про держбюджет визначаються будь-які витрати держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих витрат (частина друга статті 95).

У зв`язку з цим і відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону «Про Конституційний Суд України» Президент звернувся до Конституційного Суду щодо пунктів 1-4, 6 постанови Кабінету Міністрів від 11 листопада №1329.

Указ набирає чинності з дня його публікації.