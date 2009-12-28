Луценко допускає ймовірність пакту Ющенка-Януковича

Лідер громадянського руху «Народна самооборона», міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО допускає ймовірність існування оприлюдненого пакту ЮЩЕНКА-ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у неділю ввечері в ефірі Івано-Франківського телебачення.

«Той, хто оприлюднив цей документ, є жива людина, яка чітко показала документ, і це додає ймовірності існування того документа, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО. – Я не можу вам підтвердити, чи це є справжній підпис. Але ви, розумієте, кого-кого, але мене точно не покличуть на укладання такої угоди»

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «справа в тому, що кожна буква, кожне слово цього документа підтверджені конкретною співпрацею і справами цих двох кандидатів: ЮЩЕНКА і ЯНУКОВИЧА. Це правда».

«Все, що там написано, можливо, і не було підписано цими двома кандидатами, - сказав міністр. – Але все, про що там йдеться, відбувається в останні півроку на практиці. Це сумна дійсність».

Водночас він повідомив, що приїхав на Івано-Франківщину «не для того, щоб якимось чином принижувати чи критикувати Президента України». «Думаю, що головне, що має зробити Віктор Андрійович, це достойно завершити свою каденцію, – наголосив Ю.ЛУЦЕНКО. – Ми багато чого доброго згадаємо, що він зробив, а що не зробив, не зміг чи не захотів, йому простимо. Але мусимо далі жити за тими правилами, які вивели людей на Майдан».