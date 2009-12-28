На Херсонщині на 28-29-те оголошено штормове попередження

В Херсонський області на 28-29 грудня оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, очікується, що впродовж 28-29 грудня на території області очікуються суттєві ускладнення погодних умов. Зокрема, 28 грудня вночі та вдень сильні опади переважно в вигляді снігу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-22 м/с.

29 грудня очікується сильний сніг та мокрий сніг, ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 25-30 м/с.

30 грудня прогнозується припинення опадів і послаблення сили вітру.