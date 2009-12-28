Президент здійснить робочу поїздку до Запорізької області
10:20, 28 грудня 2009Різне
0
Зустрінеться зі студентами університету
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Запорізької області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що у Запоріжжі В.ЮЩЕНКО відвідає Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр.
Також він зустрінеться зі студентами та викладачами Запорізького національного університету.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter