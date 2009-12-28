Президент здійснить робочу поїздку до Запорізької області

10:20, 28 грудня 2009
Різне
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Зустрінеться зі студентами університету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить робочу поїздку до Запорізької області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що у Запоріжжі В.ЮЩЕНКО відвідає Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр.

Також він зустрінеться зі студентами та викладачами Запорізького національного університету.

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