У Криму введуть спеціальний економічний режим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів України розробити законопроект про введення на території Автономної Республіки Крим спеціального економічного режиму.

Про це йдеться в Указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

Глава держави доручив уряду:

1) розробити разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим і внести у тримісячний термін на розгляд Верховної Ради України законопроект про запровадження на території Автономної Республіки Крим економічного режиму, відмінного від загального, передбачивши у ньому, зокрема:

термін дії режиму – не менше 20-ти років;

перелік пріоритетних сфер, щодо яких упроваджується економічний режим, зокрема таких, як охорона здоров`я, відпочинок і туризм, сільське господарство, обробна промисловість, раціональне природокористування, охорона навколишнього середовища;

порядок відбору, проведення експертизи інвестиційних проектів в пріоритетних сферах і їх реєстрації;

механізм стимулювання залучення інвестицій у певні пріоритетні сфери, у заходи щодо реконструкції і технічного переобладнання виробництва, збереження і створення нових робочих місць у регіоні, перш за все шляхом напряму частини податку на прибуток підприємств, одержаного від реалізації відповідних інвестиційних проектів, на розширення виробництва товарів (робіт, послуг), звільнення від сплати ввізного мита, відстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення устаткування, устаткування і що комплектують до них для реалізації відповідних інвестиційних проектів, і порядок здійснення контролю по цільовому використанню суб`єктами виконання інвестиційних проектів засобів, одержаних в результаті дії такого механізму;

2) опрацювати можливість розповсюдження економічного режиму, відмінного від загального, на інвестиційні проекти на територіях пріоритетного розвитку і спеціальній економічній зоні «Порт Крим» в Автономній Республіці Крим» і у разі потреби підготувати і внести в установленому порядку відповідні пропозиції.