Крим цьогоріч "втратив" 655 тис. туристів – Мінкурортів АРК

Крим з початку року відвідали менше 5 млн. відпочиваючих, зокрема – більше 1 млн. організованих курортників.

Як наголошується в оперативних даних Міністерства курортів Криму, які має в своєму розпорядженні УНІАН, кількість туристів в порівнянні з минулим роком скоротилася майже на 12% - до 4 млн. 987 тис. 300 чоловік. Організовано у санаторно-курортних установах і туристських підприємствах відпочили близько 1 млн. 40 тис. туристів - на 17,7% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

У Криму зараз працюють 133 курортних установи, вони заповнені на 26,7%. У минулому році в цей період функціонували 134 туристських підприємств, коефіцієнт заповнюваної складав 29,2%, наголошується в повідомленні Мінкурортов автономії.