Кабмін може бути стороною колективного трудового спору

Конституційний суд України виніс рішення, згідно з яким Кабінет міністрів може бути стороною колективного трудового спору (конфлікту) на національному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненому сьогодні на засіданні рішенні Конституційного суду України.

Раніше Кабінет міністрів звернувся до КСУ з проханням дати офіційне тлумачення положень статті 2 і 3 закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

Необхідність в офіційному тлумаченні цих положень уряд обгрунтував неоднозначним їх розумінням сторонами під час вирішення колективних трудових спорів на національному рівні.

Згідно з рішенням КС, аналіз положень Конституції України, низки законів України дає підстави вважати, що уряд як орган державної влади, який реалізує соціально-економічну політику держави та здійснює управління об’єктами державної власності, наділений повноваженнями, які дають йому можливість бути стороною колективних трудових спорів на національному рівні і брати участь у вирішенні на цьому рівні питань, визначених законом.