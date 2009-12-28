Кандидат на пост Президента України, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО поки не коментує можливі кадрові призначення у разі її перемоги на виборах глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу у Рівне.

"Про кадри ми говоритимемо після того, як народ України отримає остаточну перемогу над мафією", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання про те, чи стане нинішній перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ главою уряду у разі її перемоги на президентських виборах.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла як президент формувати новий склад уряду на основі консультацій з професійними колами кожної галузі, а не політичних сил і блоків.