Курс НБУ на 29.12.09

Офіційний курс НБУ на 29.12.09 100 USD – 796.5000 (28 грудня – 796.5500) 100 EUR – 1147.3583 (28 грудня – 1146.8727) 10 RUR – 2.6913 (28 грудня – 2.7069)Облікові курси банківських металів на 29.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-87973.43 (28 грудня-87978.95) 961 XAG 10 Срібло-1379.54 (28 грудня-1379.62) 962XPT10Платина-115970.40(28 грудня-115977.68)964 XPD 10 Паладій-30028.05 (28 грудня-30029.94)

Офіційний курс НБУ на 29.12.09 100 USD – 796.5000 (28 грудня – 796.5500) 100 EUR – 1147.3583 (28 грудня – 1146.8727) 10 RUR – 2.6913 (28 грудня – 2.7069) Облікові курси банківських металів на 29.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-87973.43 (28 грудня-87978.95) 961 XAG 10 Срібло-1379.54 (28 грудня-1379.62) 962XPT10Платина-115970.40(28 грудня-115977.68) 964 XPD 10 Паладій-30028.05 (28 грудня-30029.94)

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