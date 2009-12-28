Головне на 28 грудня

Новини ПЕК

НАК «Нафтогаз України» офіційно заявляє, що з українського боку не існує жодної загрози для транзиту російської нафти європейським споживачам.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що ВАТ «Укртранснафта», 100% акцій якої перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України», і російська компанія «Транснафта» проводять переговорний процес про підписання щорічної додаткової угоди до чинного довгострокового контракту від 2004 року (укладеного строком на 15 років).

«На сьогодні фахівці двох компаній погоджують обсяги транзиту російської нафти й інші короткострокові умови, термін домовленостей за якими минає 31 грудня 2009 року», – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні агентство «Франс Прес» повідомило з посиланням на заяву Кабінету Міністрів Словаччини, що Росія попередила Європейський Союз про можливе припинення постачань нафти до Словаччини, Чехії й Угорщини нафтопроводом «Дружба» через територію України через розбіжності з питань транзиту.

У липні-жовтні минулого року постачання нафти з Росії до Чехії скоротилися. Як говорив раніше віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧІН, збій у постачаннях пояснюється відсутністю між російськими постачальниками й чеськими покупцями прямих договорів.

На думку влади РФ, продаж російської нафти до Чехії за участю посередників не гарантує виконання узгоджених експортних графіків.

Останні три роки Росія неодноразово пропонувала чеській стороні укласти меморандум про співпрацю у сфері постачання російської нафти до Чехії.

Нафтопровід "Дружба" протяжністю близько 6 тисяч кілометрів є найбільшою системою трубопроводів у світі. Північна ділянка нафтопроводу проходить територією Білорусі, Польщі і Німеччини, а південна – України, Чехії, Словаччини й Угорщини.

Нафтопроводом "Дружба" до країн близького і далекого зарубіжжя прямує майже половина експортованої російської нафти. Останніми роками основним, західним, напрямком нафтопроводної системи перекачується до 70-80 млн. тонн на рік.

Раніше "Транснафта" відзначала ризики транзиту через українську територію в разі запуску в аверсному режимі трубопроводу Одеса–Броди. В цьому разі Росія зустрінеться з необхідністю пошуку нових маршрутів для майже 30 млн. тонн своєї нафти, яка нині у напрямку Чорного моря транспортується системою Одеса–Броди (18 млн. тонн нафти – південним напрямком "Дружби" і 9 млн. тонн – у реверсному режимі Одеси–Бродів).

Нині нафтопроводом Одеса–Броди транспортується пальне з Росії в порти Чорного моря. Проте Україна вже декілька років намагається реалізувати проект з прокачування нафти у зворотному напрямку – з портів до Європи. В цьому випадку Росія втратить змогу прокачувати південною гілкою трубопроводу "Дружба" близько 19 млн. тонн нафти, яка нині експортується. Переспрямувати ці обсяги доведеться по БТС-II.

Торік Україна не здійснювала несанкціонованого відбору російського газу, призначеного європейським користувачам.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав голова Рахункової палати РФ Сергій СТЕПАШИН.

«Що стосується порушень, вони були і в «Нафтогазі», і у нас - це питання контрактів. Ми зробили абсолютно точний висновок, що прямої крадіжки ми в цій ситуації не побачили», - сказав С.СТЕПАШИН.

Він відзначив, що в минулорічній ситуації навколо постачань газу до Європи через українську територію Рахункова палата Росії й Рахункова палата України проводили паралельні перевірки учасників постачань.

За його словами, порушення були пов`язані з підписанням контрактів і з фінансовою складовою.

У Рахунковій палаті РФ упевнені, що нова «газова війна» між Росією й Україною цього року не повториться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав голова Рахункової палати РФ Сергій СТЕПАШИН.

«Я впевнений, що того, що було торік, не відбудеться, у мене є підстави для такої впевненості», - сказав С.СТЕПАШИН.

Він відзначив, що заявляє це на підставі нещодавньої зустрічі з головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Також С.СТЕПАШИН наголосив, що Рахункові палати Росії й України за необхідності готові у будь-який момент почати паралельні перевірки газових компаній.

«Ми готові в будь-який момент, якщо потрібно, включити контрольні функції. Зараз для цього підстав практично немає», - сказав він.

Сьогодні до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж» від 10 червня 2009 року № 775.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат КС.

НКРЕ підвищила роздрібні тарифи енергопостачальних компаній на січень 2010 року на 2,3 – 2,5%.

Про це сказано у постанові комісії від 25 грудня №1529, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, роздрібний тариф для споживачів першого класу напруги для всіх обленерго підвищено на 2,5% - до 47,32 коп. за кВт/год (без ПДВ), тариф для споживачів другого класу - на 2,3% - до 62,71 коп. за кВт/год (без ПДВ).

Фінанси

Загальний розмір державного боргу України у листопаді 2009 року збільшився на 2% – до 35,871 млрд. дол., або на 286,286 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з наданою інформацією, прямий державний борг за минулий місяць збільшився на 2% – до 26,222 млрд. дол., або на 209,273 млрд. грн. При цьому прямий зовнішній борг збільшився не істотно, а зростання прямого внутрішнього боргу становило 4% – до 10,950 млрд. дол., або 87,389 млрд. грн.

Розмір гарантованого державного боргу у листопаді п.р. збільшився на 1,2% – до 9,650 млрд. дол., або на 77,013 млрд. грн. При цьому гарантований внутрішній борг збільшився на 2% – до 1,621 млрд. дол., або на 12,935 млрд. грн., внутрішній гарантований борг – на 1%, до 8,029 млрд. дол., або на 64,078 млрд. грн.

У листопаді 2009 року середня заробітна плата по Україні збільшилася на 5 грн., порівняно з жовтнем, і на 1 грудня ц.р. становила 1955 грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна плата в листопаді порівняно з жовтнем ц.р. зменшилася на 70 грн. – до 3154 грн., по Київській області – збільшилася на 19 грн., до 2049 грн., по Донецькій області – на 27 грн., до 2231 грн., по Дніпропетровській області – на 51 грн., до 2084 грн.

За попередніми даними Держкомстату, в січні-листопаді 2009 року в середньому по Україні зарплата штатних працівників становила 1877 грн., зокрема, по Києву – 3115 грн., по Київській області – 1958 грн., по Донецькій області – 2088 грн., по Дніпропетровській області – 1940 грн.

У п’ятницю, 25 грудня, Господарський суд м. Києва стягнув на користь ТОВ “Нортіма” з Фонду державного майна України 400 млн. грн. перерахованої конкурсної гарантії та 2 млн. 695 тис. 890 грн. 41 коп. – 3% річних за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання. Також суд поклав на ФДМУ відшкодування судових витрати у справі. Про це УНІАН повідомив офіційний представник ТОВ “Нортіма” Роман ЖУГАН.

“Ми розраховуємо на те, що ФДМУ добровільно виконає це рішення суду і перерахує кошти, а якщо ні – то звертатимемось за примусовим стягненням коштів на користь “Нортіми”, - відзначив Р.ЖУГАН.

Національний банк України змінив методику розрахунку нормативів миттєвої (Н4), поточної (Н5) і короткострокової (Н6) ліквідності комерційних банків.

Відповідні зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні внесено постановою Нацбанку №764 від 24 грудня ц.р., текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, кошти, розміщені в банках-банкротах, у банках, що перебувають у стадії ліквідації, в банках з тимчасовою адміністрацією і в банках, зареєстрованих в офшорних зонах, не враховуватимуться при розрахунку зазначених нормативів.

Крім того, у разі наявності в банку розрахункових документів, не виконаних в строк з його вини, значення нормативів миттєвої і поточної ліквідності дорівнюватимуть нулю з моменту виникнення цих зобов`язань.

Нова Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків набуває чинності з 1 лютого 2010 року.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9520/7,9690 грн./дол., на 12:00 ціни підвищилися до 7,9660/7,9755 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися – 7,9645/7,9715 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 10:30 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,9650 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2688/0,2694 грн./рубль, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2686/0,2690 грн./рубль. На час закриття торгів ціни знизилися до рівня 0,2687/0,2691 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель знизився і становив 29,6675 рублів за долар (-0,0125).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,4355/1,4410 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4365/11,4635 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 11,4655/11,4815 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні досягли поточного максимуму – 11,4745/11,4875 грн./євро.

(УНІАН)