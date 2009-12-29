Тимошенко переконана, що боротиметься з Януковичем

Кандидат на пост Президента України, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що боротиметься у другому турі президентських виборів з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила напередодні в ефірі телеканалу ICTV.

"Сьогодні, в тому числі в соціологічних колах, немає ніяких сумнівів, що в другому турі будуть боротися два кандидати. Це - ЯНУКОВИЧ, який є моїм прямим опонентом і який досить суттєво відрізняється по своїм баченням, планам, по своєму відношенню до України, від мене. І це буде моя кандидатура в другому турі", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Решта кандидатів у Президенти, на її думку, знають, що не мають шансів на вихід до другого туру. "Всі знають – і ЮЩЕНКО, і всі інші кандидати це добро знають", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що кандидати, які вперше балотуються у Президенти, думають, що трішки "наростять м`язи" задля своєї перспективи на парламентських виборах та формування своєї фракції в парламенті.

Керівник уряду вчергове публічно запропонувала В.ЯНУКОВИЧУ погодитися на публічні дебати з нею. "Користуючись такою публічною можливістю, я хочу ще раз закликати свого головного опонента Віктора ЯНУКОВИЧА на публічні дебати, як це прийнято в будь-якій країні світу, і поговорити прилюдно, щоб він мені сказав, що він заплатив за "Межигір`я", тому що я точно знаю, що там відбувалося. Хай він мені розкаже, що вони робили з шельфом Чорного моря", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.