Прем"єр за посилення кримінальної відповідальності за корупцію

Прем`єр-міністр, кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює посилення кримінальної відповідальності чиновників за корупцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила напередодні в ефірі телеканалу ICTV.

"Я хочу повернутися до цієї можливості, відразу після президентських виборів, щоб, по-перше, за будь-яке посягання на державну власність, за будь-який замах на корупцію, за будь-які речі, пов’язані з відвертими крадіжками, просто був найвищий термін покарання - довічне ув’язнення", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду вважає, що безвідповідальність чиновників призводить до відчуття безкарності у політиків. "Коли беруть заводи безкоштовно, родовища нафти і газу, хтось відповідає? Ні. І тому цей злочин в країні примножується, бо кожен, хто приходить за тим, хто не відповідав за це, думає, що і йому можна все брати, тому що за це ніхто не відповідає", - пояснила прем’єр.

"Тепер ми з усіх сторін бачимо руки, які крали, але їм за це нічого не буває. Я маю на увазі не руки Президенти, а всі інші руки – чиновників, лідера опозиції, тобто руки, які не відповідають за те, що крадуть. Ось сутність того, що відбувається у владі. Я хочу це змінити. Сьогодні у мене не вистачає для цього ні політичних функцій, ні повноважень, ні політичних можливостей. Після виборів Президента, я переконана, що їх вистачить", - впевнена Ю.ТИМОШЕНКО.