Ющенко діє в інтересах ПР, призупиняючи повернення облгазів до держвласності

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО призупиненням дії постанови Кабінету міністрів про повернення облгазів до державної власності діє в інтересах Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила напередодні в ефірі телеканалу ICTV.

"70% облгазів належать правій руці лідера Партії регіонів ЯНУКОВИЧА пану ФІРТАШУ. Ми видали постанову, побудували всю модель повернення державі локальних газових мереж. Президент наклав вето. Це що – не одна команда, не одна система? Вона одна", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр закликала виборців до правильної оцінки таких спільних дій. "Якщо ми з вами цього не зрозуміємо, то на цих президентських виборах ми допустимо ту помилку, яка перекреслить той шлях, який за останні декілька років пройшли, щоб їх поставити на місця", - вважає вона.