При обранні президента треба враховувати інтелектуальний рівень кандидата

Кандидат на пост Президента, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян України при обранні глави держави враховувати інтелектуальний рівень кандидатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила напередодні в ефірі телеканалу ICTV.

"Як Європа може сприймати Україну, коли, наприклад, лідер опозиції ЯНУКОВИЧ, приїхавши на якийсь міжнародний симпозіум, плутає Чорногорію з Косово, не знає взагалі, про що йде мова, коли говориться про Осетію, він не розуміє, в якій частині світу його країна знаходиться, коли він не може інтелектуально зрозуміти, про що йде мова", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, Президент країни має відповідати високому рівню інтелекту нації. "Молодь має бездоганні інтелектуальні здібності, вони працюють на рівні світових інтелектуальних стандартів. Як можна сьогодні обрати людину, яку дійсно світ не сприймає", - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що згідно з Конституцією, Президент має представляти державу на міжнародному рівні. "Людина Австрію з Австралією плутає, можливо, там і там є кенгуру, я не знаю, але воно дивно виглядає… Президент по Конституції призначає та звільняє з посади генерального прокурора України. Як, наприклад, ЯНУКОВИЧ буде відповідати за те, що в 2007 році, як прем’єр-міністр, забрав 140 га "Межигір`я" – це більше землі, ніж Держава Монако, перед країною, перед законом по Кримінальному кодексу, якщо він призначить генерального прокурора?", - поцікавилася прем’єр.

Глава уряду також закликала виборців при голосуванні не керуватися емоціями. "Саме головне, щоб там не панували емоції і не панувала сліпа довіра до цієї дешевої реклами, яка сьогодні йде. Там всі сьогодні причесані, всі прилизані, всі говорять правильні слова, всі вони просто ідеальні політики – хтось під літаком, хтось на фоні заводу…Це не є справжні обличчя політиків. Справжні обличчя – це виключно їх справи", - впевнена Ю.ТИМОШЕНКО.

"Якщо ми – народ, і хочемо бачити сильну державу, лідерів, яких поважають в світі, ми просто зобов’язані обирати, враховуючі всі обставини, а не те, що нам сьогодні показують на красивих картинках", - заявила прем’єр.