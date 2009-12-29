Анонс на 29 грудня

Президент України Віктор Ющенко з робочою поїздкою побуває в Черкаській області. Планується, що під час поїздки голова держави огляне виробничі потужності «Уманського тепличного комбінату» і поспілкується з працівниками підприємства.

***

Відбудеться розширене засідання Суспільної колегії Держкомпідприємництва. Планується обговорити питання участі громадськості у формуванні окремих напрямів державної політики, пропозиції по формуванню пріоритетних напрямків діяльності Комітету в 2010 році. Також на порядку денному стан законодавчого забезпечення питання спрощеної системи оподаткування.

***

Відбудеться підсумкова прес-конференція Прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко для центральних і регіональних ЗМІ.

***

АК «Київенерго» проведе прес-тур у диспетчерський пункт Східного експлуатаційного району філіалу «Кабельні мережі Київенерго». У прес-турі візьмуть участь голова правління АК «Київенерго» Соколовський Едуард Степанович, заступник директора «Кабельні мережі Київенерго» - начальник РКС "Східний" Пашкуда Олександр Петрович. Також ви зможете поспілкуватися з персоналом диспетчерського пункту і познайомитися ближче з їхньою роботою.

***

14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Про передачу топографо-геодезичних підприємств і організацій у сферу управління Держкомзему”. Йтиметься про проект розпорядження КМУ "Про передачу топографо-геодезичних підприємств і організацій в сферу управління Держкомзему", який фактично ліквідовує цілу галузь, що забезпечує участь у реалізації державної політики у сфері створення національної геодезичної системи відліку, пов`язаної з Європейськими і світовими системами координат, і Національної інфраструктури геопросторових даних, становлення, нормування, обліку, реєстрації, використання і збереження географічних назв, забезпечення будівництва і моніторингу інженерних споруд зокрема до ЄВРО-2012, тощо. Негативним наслідком ухвалення цього акту буде перепрофілювання державних топографо-геодезичних і картографічних підприємств на виконання робіт по землеустрою і практична ліквідація картографо-геодезичної служби. Учасники: Ігор Тревого, президент Українського товариства геодезії і картографії і Анатолій Бондар, голова Укргеодезкартографії 1991-2002 рр. та ін.

***

Голова Держмитслужби Анатолій Макаренко проведе останню цього року „прямую” телефонну лінію з проблемних питань в галузі митної справи.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується по підписці. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98.