Опитування: за Януковича у 2 турі готові проголосувати 42,9% виборців

Якби вибори Президента відбулися в останню декаду грудня 2009 року, то за Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували б 33,6% опитаних, а за Юлію ТИМОШЕНКО -19,2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс”, які презентувала сьогодні на прес-конференції науковий керівник Фонду “Демократичні ініціативи” Ірина БЕКЕШКІНА.

Крім того, відповідно до результатів опитування, за Сергія ТІГІПКА готові проголосувати 9,23% опитаних, за Арсенія ЯЦЕНЮКА - 6,1%, Віктора ЮЩЕНКА - 3,7%, Петра СИМОНЕНКА - 3,4%, Володимира ЛИТВИНА - 2,6%, Олега ТЯГНИБОКА - 1,6%, Інну БОГОСЛОВСЬКУ - 1,3%, Анатолія ГРИЦЕНКА - 1,3%. Жоден з решти кандидатів не набирає 1%, сказала І.БЕКЕШКІНА, зазначивши, що готові проголосувати проти всіх 5,3%, а ще 11,1% не визначились з вибором.

Також І.БЕКЕШКІНА повідомила, що згідно з даними опитування, у другому турі за В.ЯНУКОВИЧА готові проголосувати 42,9% виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 27,4%. В той же час проти обох кандидатів готові проголосувати 18,7%, а 9,2% - не визначились.

Доктор соціологічних наук, керівник фірми “Юкрейніан соціолоджі сервіс” Олександр ВИШНЯК на прес-конференції спрогнозував, що розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО у другому турі складе 10-12% на користь лідера Партії регіонів. В той же час І.БЕКЕШКІНА не виключила, що цей розрив буде менший - 6-8%. При цьому вона зазначила, що в принципі ці цифри не мають значення, оскільки перемогу отримає В.ЯНУКОВИЧ. О.ВИШНЯК не погодився з цим, зазначивши, що величина розриву свідчитиме “або про поразку, або про повний розгром”.

І.БЕКЕШКІНА повідомила, що відповідно до опитування, Ю.ТИМОШЕНКО в першому турі виборів більше підтримують жінки - 21,6%, ніж чоловіки - 16,1%, а Віктора ЯНУКОВИЧА - дещо більше чоловіки - 35,6%, а жінки - 32%.

За її словами, в опитуванні не виявилось істотних відмінностей у підтримці кандидатів у першому турі за віковою ознакою, за єдиним винятком - Петра СИМОНЕНКА значно більше схильні підтримувати виборці найстаршого віку (старші 55 років) - 8,2%, а серед молоді до 30 років - лише 1,2%, серед виборців віком 30-54 роки готові підтримати - 1,5%. Крім того, за цього кандидата найбільше готові голосувати виборці із незакінченою середньою освітою (8%). В той же час С.ТІГІПКА підтримують виборці із середньою спеціальною освітою - 12,1% та вищою освітою - 12,3%.

І.БЕКЕШКІНА наголосила, що основною причиною, через яку люди не хочуть іти на вибори, є відсутність того кандидата, за якого варто було б проголосувати (34% тих, хто не бажає йти на вибори), а 22% не хочуть іти, бо не вірять у те, що вибори будуть проведені чесно, 17% переконані, що вибори нічого не змінять, бо Президент нічого не вирішує.

Дослідження було проведено з 12 по 26 грудня 2009 року. Було опитано 2010 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування проведено за фінансової підтримки “Фонду “Відродження”.