«Київенерго» закликає мешканців бути обережними
15:36, 29 грудня 2009Різне
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Через обриви на електромережах
АК «Київенерго» закликає мешканців бути обережними у зв’язку з обривами дротів електромереж через налипання снігу.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби “Київенерго”.
При виявлені у дворі або на вулиці обірваного дроту потрібно негайно повідомити у “Київенерго” за телефонами інформаційно-довідкової служби 1588 чи 201-58-79. Інформацію щодо обривів також терміново приймає прес-служба за телефоном 201-58-57.
“Київенерго” закликає також мешканців не намагатися власноруч ліквідувати пошкодження та ні в якому разі не наближатися до місця обриву дротів електромереж.
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