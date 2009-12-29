Головне на 29 грудня

Хроніка дня *** Топ-події дня: Україна і РФ домовилися про транзит нафти в 2010 р.; Кабмін збільшив статутний капітал «Нафтогазу» на 12 млрд. грн.; Ющенко заветував закон щодо продовження мораторію на продаж с/г земель до 1 січня 2012 р.; «Укрспирт» з 1 січня підвищує ціни на спирт на 15%; в Україні знеструмлено майже 1,6 тис. населених пунктів; сьогодні помер голова КРУ Микола Сивульський

Негода: В Україні знеструмлено майже 1,6 тис. населених пунктів В Україні через негоду вже знеструмлено 1598 населених пунктів у 15 областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 14.00 без електропостачання залишаються: у Вінницькій – 262 населених пункти, Київській – 215, Житомирській – 213, Полтавській – 183, Чернігівській – 144, Кіровоградській – 138, Черкаській – 136, Рівненській – 80, Миколаївській – 52, Хмельницькій – 45, Запорізькій – 43, Херсонській – 42, Дніпропетровській – 16, Львівській – 8, в Луганській – 7.

Електрику відновлюють аварійні бригади обленерго.

З метою мінімізації наслідків несприятливих погодних умов МНС приведені у готовність пункти обігріву, техніка підвищеної прохідності для можливого використання як тягачів при ускладненні обстановки на дорогах; підготовлені мобільні засоби електроживлення для забезпечення сталого функціонування закладів охорони здоров’я, систем життєзабезпечення та органів влади; організована взаємодія з підприємствами житлово-комунального господарства, транспорту, паливно-енергетичного комплексу, зв’язку та іншими об’єктами життєзабезпечення населення на випадок ускладнення обстановки, пов’язаної із погіршенням погодних умов;

У регіонах сили МНС надають допомогу у розчищенні автошляхів від повалених дерев, вивільненні окремих автомобілів зі снігових заметів. У першу чергу допомога надається автомобілям “швидкої” та “Укрпошти”.

Як повідомляв УНІАН, зранку МНС повідомляв, що в ніч на 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема сильних опадів у вигляді дощу, мокрого снігу та шквалистих поривів вітру, сталося знеструмлення 1077 населених пунктів у 14 областях.

Через складні погодні умови затримано 12 пасажирських поїздів

Станом на 13.00 29 грудня через складні погодні умови затримано 12 пасажирських поїздів.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, усі поїзди, рух яких затримується, - Південно-Західної залізниці (ПЗЗ).

Залізничники продовжують докладати всіх зусиль для забезпечення безперебійного руху пасажирських і приміських поїздів.

Як повідомляв УНІАН, за даними “Укрзалізниці”, перебої в русі поїздів спостерігаються тільки на ПЗЗ через складні погодні умови.

Роботу сільських АТС буде відновлено впродовж доби Зв`язківці працюють над відновленням роботи сільських АТС, які постраждали в результаті сильної негоди, і впродовж доби планується відновити їх роботу.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

В даний час за дорученням першого заступника міністра транспорту і зв`язку Василя ШЕВЧЕНКА здійснюється комплекс робіт з розчищення автодоріг від снігових заносів, що уможливить своєчасну доставку кореспонденції, а також роботи, направлені на відновлення зв`язку.

За даними міністерства, в результаті ускладнення метеорологічних умов на території України в ніч з 28 на 29 грудня було порушено роботу сільських АТС ВАТ ”Укртелеком”.

Зокрема, через відсутність електроенергії станом на ранок 29 грудня не працюють 537 сільських АТС – у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Черкаській і Чернігівській областях. Загалом з 687 населеними пунктами цих областей порушено зв`язок. Крім того, через складні погодні умови й снігові заноси не вдалося своєчасно провести обмін поштою з населеними пунктами Крижопільського району Вінницької області.

ПЕК: Україна і Росія домовилися про транзит нафти в 2010 році

Україна і Росія досягли домовленості щодо умов транзиту нафти через українську територію до Європи в 2010 році.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

За словами співрозмовника агентства, ставку на транзит нафти через українську територію до Європи в 2010 році підвищено на 30% порівняно з поточним роком, а обсяг транспортування нафтопроводом «Дружба» залишиться на рівні 2009 року - 15 млн. тонн.

Нагадаємо, в понеділок Кабінет Міністрів Словаччини повідомив, що Росія попередила Європейський Союз про можливе припинення постачання нафти до Словаччини, Чехії й Угорщини нафтопроводом «Дружба» через територію України через розбіжності з питань транзиту.

Нафтопровід «Дружба» протяжністю близько 6 тисяч км є найбільшою системою трубопроводів у світі. Північна ділянка нафтопроводу проходить територією Білорусії, Польщі і Німеччини, а південна - України, Чехії, Словаччини й Угорщини.

Нафтопроводом «Дружба» до країн близького і далекого зарубіжжя прямує майже половина експортованої російської нафти. Останніми роками основним, західним, напрямком нафтопроводної системи перекачується до 70-80 млн. тонн на рік.

НАК «Нафтогаз України» належить 100% акцій ВАТ «Укртранснафта», оператора української нафтопроводної системи.

Кабмін збільшив статутний капітал «Нафтогазу України»

Кабінет Міністрів України вдруге в цьому році вирішив збільшити статутний капітал НАК «Натофгаз України».

Згідно з постановою уряду №1406 від 23 грудня ц.р., статутний фонд держхолдингу буде збільшено на 49,7%, або 12 млрд. грн. – до 36 млрд. 647,714 млн. грн.

Збільшення статутного капіталу компанії буде здійснено, як і минулого разу, шляхом внесення до статутного фонду компанії облігацій внутрішньої державної позики на суму 12 млрд. грн. Термін обігу ОВДП – 9-12 років, рівень дохідності – 9,5% річних.

Кабмін доручив Міністерству палива й енергетики ухвалити рішення про приватне розміщення акцій додаткової емісії НАК «Нафтогаз України».

Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку рекомендовано до 28 грудня ц.р. розглянути заяву «Нафтогазу» про реєстрацію випуску акцій додаткової емісії з продовженням до 30 червня 2010 року терміну надання компанією документів, необхідних для такої реєстрації.

Як повідомляв УНІАН, у липні ц.р. Кабмін вирішив збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» в 4,3 разу – з 5 млрд. 564,714 млн. грн. до 24 млрд. 164,714 млн. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Макропоказники: Україна завершить рік із рівнем інфляції приблизно 13-14% Україна завершить рік із рівнем інфляції приблизно 13-14%. Такий прогноз дав в інтерв’ю журналістам перший заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента України в Кабінеті міністрів України Олександр ШЛАПАК.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За словами О.ШЛАПАКА, підсумовуючи рік, можна говорити, що інфляційний показник фактично збігатиметься з тими прогнозами, які фахівці Секретаріату Президента робили на початку 2009 року.

Говорячи про можливий рівень інфляції на наступний рік, О.ШЛАПАК зазначив, що за прогнозами він також має скласти близько 14-15%. «Дай Боже, щоб ми наступний рік отримали інфляцію на рівні 14-15%», – зазначив він, додавши, що, вочевидь, Україні в 2010 році не вдасться утримати інфляцію в однозначному показнику.

Крім того, О.ШЛАПАК висловив переконання, що, очевидно, наступного року ми будемо змушені піти на лібералізацію цін у газовому, енергетичному та комунальному секторах. Вочевидь, зазначив він, утримувати тарифи на зокрема тепло- та водопостачання лише в столиці на рівні 40% від собівартості далі не можна. «Це абсурд. Рано чи пізно треба закінчувати. Ми довго так не утримаємося», – сказав О.ШЛАПАК. Він, зокрема, нагадав, що лише Київ у 2009 році заборгував НАК «Нафтогаз України» 2 мільярди гривень.

О.ШЛАПАК зазначив, що лібералізація тарифів у згаданих секторах, схоже, призведе до сплеску інфляції. Однак, якщо влада поставить собі чітку мету утримати цей показник на рівні 14-15%, то це є реальним, додав він.

Фінанси: Міжбанк закрився підвищенням котирувань Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9735/7,9865 грн./дол., на 12:00 ціни зросли до 7,9835/7,9955 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні досягли максимуму – 8,0190/8,0325 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11.00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,9650 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2664/0,2669 грн./рубль, а на 12:00 ціни піднялися до рівня 0,2667/0,2672 грн./рубль. До закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2676/0,2682 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 29,9301 рубля за долар (+0,2626).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4360/1,4455 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,5015/11,5230 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 11,5200/11,5410 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли рівня 11,5810/11,6005 грн./євро.

Помер голова КРУ Сивульський Сьогодні вночі помер голова Головного Контрольно-ревізійного управління України Микола СИВУЛЬСЬКИЙ. Про це УНІАН повідомив заступник голови ГоловКРУ Віктор СКИРТА.

В.СКИРТА не уточнив причини смерті й інших деталей.

За наявною неофіційною інформацією, М.СИВУЛЬСЬКИЙ хворів.

Довідка УНІАН. М.СИВУЛЬСЬКИЙ з березня по вересень 2005 року керував Головним контрольно-ревізійним управлінням України, після чого пішов у відставку з розпуском першого уряду Юлії ТИМОШЕНКО. Вдруге очолив ГоловКРУ у грудні 2007 року.

Народився 12 квітня 1952 року.

Земельний ринок: Президент заветував закон щодо продовження мораторію на продаж землі сільгосппризначення до 1 січня 2012 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до закону, який продовжував мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2012 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, В.ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок» для повторного розгляду Верховною Радою.

Одночасно Президент направив подання щодо цього закону до Конституційного Суду.

Як повідомлялось, 22 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України» (щодо терміну на продаж земельних ділянок).

Даним законом продовжено термін заборони внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств до 1 січня 2012 року.

Також документом установлюється, що купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб, а також купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб запроваджується з 1 січня 2012 року за умови набрання чинності законами України про Державний земельний кадастр та про ринок земель, визначивши особливості обігу земель державної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва.

Даним законом передбачено, що навіть у разі ухвалення законів про Державний земельний кадастр та про ринок земель продаж землі буде заборонено до 1 січня 2012 року.

В Україні видано 91% держактів на земельні паї

В Україні видано 91% (6 млн. 221 тис.) державних актів на право власності на земельні частки (паї) замість сертифікатів на право власності на землю (6 млн. 863 тис.).

Про це повідомляється на сайті Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель.

Згідно з повідомленням, за результатами перевірок дотримання вимог земельного законодавства при використанні земельних часток (паїв) за цей рік Держземінспекція виявила 796 порушень на земельних ділянках загальною площею близько 16,65 тис. га.

При цьому в ході аналізу інформації про стан заміни сертифікатів на державні акти встановлено, що 558,3 тис. держактів не видано.

За даними Держземінспекції, найбільшу кількість державних актів на право власності на земельні ділянки замість сертифікатів на земельну частку (пай) не одержано у Львівській (84 тис. 982), Волинській (51 тис. 089), Чернігівській (50 тис. 159), Хмельницькій (45 тис. 434), Рівненській (43 тис. 300), Житомирській (43 тис. 203), Івано-Франківській (29 тис. 977), Сумській (28 тис. 746) областях.

У Держземінспекції вважають, що основною причиною такого стану справ є висока вартість робіт і затягування з виготовленням документів проектними організаціями.

При цьому негативно впливає на цей процес і ситуація, коли власники й спадкоємці сертифікатів не бажають одержувати державні акти на земельну частку (пай), оскільки отримання держакту на право власності на земельну ділянку впливає на розмір соціальної допомоги.

Харчопром: «Укрспирт» підвищує ціни на спирт на 15% Концерн спиртної і лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» підвищує відпускні ціни на спирт етиловий в першому кварталі 2010 року на 15% - до 79 грн. за декалітр.

Як повідомили УНІАН учасники ринку, про це йдеться в листі концерну до виробників.

При цьому «Укрспирт» пропонує споживачам спирту підписати доповнення до договору про постачання спирту класу «люкс» за новою ціною. Інакше постачання не здійснюватимуть.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укрспирт» створений постановою Кабінету міністрів від 29 червня 1996 р. «Про удосконалення управління підприємствами спиртної і лікеро-горілчаної промисловості».

У концерн входять 76 державних спиртних заводів, які забезпечують більше 95% виробництва спирту в Україні.

Будівництво: Програму забезпечення житлом пільговиків у 2009 році виконано на 98% Урядову програму з викупу Державною іпотечною установою (ДІУ) квартир у недобудованих об`єктах зі ступенем готовності більше 70% для передачі їх пільговикам цього року виконано на 98,2%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

Згідно з повідомленням, ДІУ уклала 174 договори на придбання 5509 квартир площею 370 тис. кв. м загальною вартістю 1,477 млрд. грн. Середня вартість 1 кв. м житла становила 3991 грн.

“Фактично на даний момент введено в експлуатацію 5412 квартир, що становить 98,2% від запланованого”, - сказав міністр регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА.

За його даними, в результаті реалізації цієї програми всього в будинках, добудованих за державної підтримки, введено в експлуатацію близько 13,5 тис. квартир загальною площею 945 тис. кв. м, що забезпечить житлом майже 7,8 тис. сімей, які раніше придбали квартири у цих об`єктах.

В.КУЙБІДА зазначив, що з 33 об`єктів на 1669 квартир, за якими триває передача на баланс ДІУ, в повторному огляді після усунення недоліків виконання оздоблювальних робіт мають потребу квартири в 20 будинках.

За даними Мінрегіонбуду, на баланс ДІУ прийнято 81 об`єкт на 2054 квартири, з яких розподілено 1507 квартир у 52 будинках, а передано на баланс центральним і місцевим органам виконавчої влади 182 квартири в 4 будинках.

При цьому на сьогодні в експлуатацію не введено 4 будинки на 97 квартир, що беруть участь у програмі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив список із 185 житлових будинків і об`єктів незавершеного житлового будівництва зі ступенем готовності більше 70%, квартири в якому мають бути викуплені ДІУ й передані пільговикам. Загалом Державною іпотечною установою передбачено придбати 5 700 квартир загальною площею 383,7 тис. кв. метрів і загальною вартістю 1,531 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Державну іпотечну установу в Україні створено постановою Кабінету Міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.

У червні Кабмін передав ДІУ з управління Міністерства фінансів в управління уряду.

На 17 липня ц.р. статутний фонд ДІУ становив 200 млн. грн.

Справу організатора афери “Еліта-Центру” передали до суду Сьогодні Генеральна прокуратура направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням в організації квартирної афери в Києві керівника групи компаній “Еліта-Центр” Олександра ШАХОВА (ВОЛКОНСЬКОГО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому повідомив міністр внутрішніх справ України, лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО.

«Головне слідче управління МВС України завершило розслідування. Справу було направлено до Генпрокуратури з обвинувальним висновком, а вчора цей висновок було погоджено і справу скеровано до суду», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, матеріали стосовно іншого співучасника злочину Олега ШЕСТАКА виведено в окреме провадження, а його самого оголошено у міждержавний розшук.

Як повідомляв УНІАН, раніше до суду вже було передано справу стосовно ще одного фігуранта “Еліта-Центру” Ігоря ЦИГАНКА, якого визнано винним у розкраданні чужого майна в особливо великих розмірах. Вирок, винесений Шевченківським райсудом Києва, знаходиться в апеляційному суді.

Ще одному обвинуваченому у справі Андрію ТЕРЕНТЬЄВУ за рішенням Подільського райсуду столиці призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.