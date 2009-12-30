Донецька облрада подала судовий позов до Кабміну

Донецька обласна рада подала судовий позов до Кабінету міністрів України за невиконання угоди про регіональний розвиток.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, сьогодні позов був зареєстрований у Донецькому окружному адміністративному суді.

Як ідеться у повідомленні, 15 вересня 2007 року між Кабінетом міністрів і Донецькою облрадою була укладена Угода про регіональний розвиток Донецької області. Потім угода була схвалена рішенням облради 5 жовтня 2007 року, зареєстрована Міністерством економіки України 15 жовтня 2007 року та опублікована 26 жовтня 2007 року у газеті «Урядовий кур’єр».

В угоді були розписані загальні заходи щодо пріоритетних напрямів, узгоджена діяльність сторін з розвитку і реструктуризації у регіоні вугільної галузі, створення ефективної системи у галузі охорони навколишнього природного середовища, розвитку мережі автомобільних доріг і транспортної інфраструктури, будівництва об`єктів водовідведення у населених пунктах тощо.

Предметом угоди визначена узгоджена протягом 2007-2011 років діяльність сторін щодо здійснення спільних заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по реалізації у регіоні Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року.

За результатами виконання угоди в 2008 році обсяг недофінансування області склав 450,6 млн. грн.

Облрада просить зобов`язати Кабмін і Міністерство фінансів передбачити у проекті державного бюджету України на 2010 рік в повному обсягу кошти на фінансування даної угоди.