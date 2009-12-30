Донецька облрада подала судовий позов до Кабміну
За невиконання угоди про регіональний розвиток
Донецька обласна рада подала судовий позов до Кабінету міністрів України за невиконання угоди про регіональний розвиток.
Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, сьогодні позов був зареєстрований у Донецькому окружному адміністративному суді.
Як ідеться у повідомленні, 15 вересня 2007 року між Кабінетом міністрів і Донецькою облрадою була укладена Угода про регіональний розвиток Донецької області. Потім угода була схвалена рішенням облради 5 жовтня 2007 року, зареєстрована Міністерством економіки України 15 жовтня 2007 року та опублікована 26 жовтня 2007 року у газеті «Урядовий кур’єр».
В угоді були розписані загальні заходи щодо пріоритетних напрямів, узгоджена діяльність сторін з розвитку і реструктуризації у регіоні вугільної галузі, створення ефективної системи у галузі охорони навколишнього природного середовища, розвитку мережі автомобільних доріг і транспортної інфраструктури, будівництва об`єктів водовідведення у населених пунктах тощо.
Предметом угоди визначена узгоджена протягом 2007-2011 років діяльність сторін щодо здійснення спільних заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по реалізації у регіоні Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року.
За результатами виконання угоди в 2008 році обсяг недофінансування області склав 450,6 млн. грн.
Облрада просить зобов`язати Кабмін і Міністерство фінансів передбачити у проекті державного бюджету України на 2010 рік в повному обсягу кошти на фінансування даної угоди.