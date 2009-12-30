Голова Верховної Ради, кандидат у президенти Володимир ЛИТВИН виступає категорично проти розпуску парламенту.

В ефірі Першого національного у програмі “Українська рулетка” він зазначив, що “якщо Президент України, який буде обраний, одразу видасть указ для того, щоб потішити свої амбіції і, мабуть, сподобатись людям, то, я переконаний, що наступні вибори Президента будуть дуже швидко”.

В.ЛИТВИН наголосив на необхідності того, щоб перше рішення новообраного Президента України і ВР було про відмову від парламентських виборів за закритими списками. Він вважає, що “це одразу призведе до того, що буде оздоровлена атмосфера в Україні”.

Як сказав голова ВР, “якщо навіть згвалують вкотре Конституцію і закони України, і будуть проведені вибори, то я переконаний, що новообраний Президент України зазнає нищівної поразки, оскільки спрацює застереження у людській свідомості” щодо того, щоб не дати можливості повністю узурпувати владу в країні.

“І тоді той же парламент уже винесе Президента України”, - додав В.ЛИТВИН. Він заявив, що спочатку мають бути визначені “чіткі правила формування парламенту, а далі вже можна вести дискусію”.

За словами В.ЛИТВИНА, у разі його перемоги на виборах він парламент не розпускатиме. Він переконує, що нинішня ВР тоді “буде працювати ефективно”.

На запитання щодо можливості розпустку парламенту ще до першого туру президентських виборів він відповів, що це неможливо, тому що на сьогодні народні депутати працюють не у сесійному режимі.

Водночас В.ЛИТВИН не виключає, що “важковаговики (Партія регіонів і БЮТ – УНІАН) тренуватимуть одне одного закликами і пропозиціями щодо проведення позачергових засідань парламенту”.