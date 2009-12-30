Анонс на 30 грудня

Відбудуться урочисті заходи, присвячені завершенню побудови й викатки першого серійного зразка регіонального реактивного літака нового покоління АН-148, виготовленого на авіаційному заводі у Києві. Церемонія відбудеться на АНТК ім.Антонова.

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У Міністерстві транспорту і зв`язку відбудеться засідання Конкурсної комісії на заміщення вакантної посади керівника морського торгового порта Усть-Дунайськ.

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У медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція на тему: «Культура споживання спиртових напоїв: як пережити Новий рік». Участники: президент Всеукраинскої Асоціації виноробів та сомел`є Наталя Благополучна; директор Асоціації "Виноградарі та винороби України" Сергій Петренко; керівник Київського гештальт-інституту організаційного консультування Дмитро Чамара.

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12-30- В УНІАН прес-конференція на тему: «Звичайне диво» або середній клас знайшов шлях до перемоги на виборах». Участники: Ярослав Місяць – лідер Руху середнього класу, Богдан Корчинський – депутат Васильківської міської ради, представник партії малого і середнього бізнесу (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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Відбудеться підсумкова прес-конференція міністра закордонних справ України Петра Порошенка.