ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 30 грудня

Українські ЗМІ

Портал «Діло» публікує матеріал «Україна закликала Євросоюз забути про «Дружбу»», в якому пише - представник Президента України Богдан Соколовський закликає європейські країни підтримати пропозицію Києва про реалізацію Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) на базі нафтопроводу "Одесса-Броди".

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/ukraina-prizvala-evrosojuz-zabyt-pro-druzhbu-135876/

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Також «Діло» в матеріалі «Ющенко відмовився продовжити на рік мораторій на продаж землі» пише - Президент України Віктор Ющенко ветував прийнятий парламентом 22 грудня цього року закон про продовження до 1 січня 2012 року мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/jucshenko-otkazalsja-prodlit-na-god-na-prodazhu-135879/

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«Українська правда» в публікації «З життя державної еліти: халявна квартира для Віктора Януковича» пише – головне гасло кандидата в президенти Віктора Януковича «Україна для людей». Правда, він не уточнює хто входить в цей список, але, поза сумнівом, він особисто.

http://www.pravda.com.ua/rus/articles/4b3a0370da25d/

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«Українська правда» в публікації «Арсеній Яценюк: мені пропонували продатися і Тимошенко і Янукович» пише - Арсеній Яценюк зараз на лезі бритви. Він все ще вірить, що він бореться - за себе, за свій рейтинг і свого виборця. Але, за великим рахунком, враховуючи його вік, "тусовка" і "політикум" програш йому пробачать. А ось чого йому не зможе пробачити виборець та історія - дискредитація ідеї альтернативного кандидата. Подає результати власного дослідження даного питання...

http://www.pravda.com.ua/rus/articles/4b39e9c56163d/

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«Газета по-київськи» в матеріалі «А Що ви хотіли? Це ж – зима!» пише – в Києві випало стільки снігу, скільки не бачили за останні чотири десятиліття – за прогнозами синоптиків, не припиниться він і 31 грудня, і 1 січня. Видання розповідає про ситуацію в столиці і дає поради, як протистояти «турботі» влади про городян.

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/30/075411.html

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«Газета по-київськи» в матеріалі «Справа Волконського: з $100 млн. знайшли 400 тис...» пише – вчора міністр Луценко заявив: справа організатора «Еліти-центру» Олександра Волконського передається до суду. Але, як говорять потерпілі, «слідство не з`ясувало головного – де наші гроші».

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/30/081739.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «Раритетні книги України пустять в інтернет» пише – в нашій країні хочуть відкрити єдину електронну бібліотеку.

http://www.segodnya.ua/news/14105094.html

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Сайт «УНІАН-економіка » в публікації «Потяг Київ-Москва: ПЗЗ презентувала вагон-купе підвищеної комфортності» подає фоторепортаж цієї події.

http://economics.unian.net/rus/detail/31515

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Сайт «УНІАН-економіка » в публікації «Бідність в Україні - абсолютна відносність» пише - традиційне запевнення українців в своїй бідності на ділі поняття відносне. Тим, хто хворобливо переживає появу у знайомих Porsche або нової квартири, бажаємо в новому році позбавитися цього деструктивного відчуття.

http://economics.unian.net/rus/detail/31542

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в матеріалі «Майже плюралізм» пише – в Росії спори між командами президента і прем`єра в 2009 р. вперше вийшли на публіку. Неугодні одній із сторін законопроекти переглядали, а від кадрових перестановок відмовлялися.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/30/222456

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Видання «Ведомости» в матеріалі «Встояли самі» пише – російським автомобільним компаніям, незважаючи на старання уряду, довелося самостійно справлятися з кризою. Істотну допомогу держави одержав лише «АвтоВАЗ».

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/30/222501

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Видання «Аргументи і факти (РФ)» у публікації «Путін поклав автозавод під ялинку» пише – прем’єр-міністр Росії Володимир Путін відкрив черговий автозавод – цього разу у Владивостоці. Називається він «Соллерс – Далекий Схід», а виготовляти буде корейські позашляховики SsangYong, японські комерційні вантажівки Isuzu, машини «швидкої допомоги» і маршрутки під маркою FIAT Ducato, вітчизняну розробку «УАЗ-Патріот». Збірка – викрутка, з великих вузлів. Власне, з тим же успіхом можна було б ввозити іномарки з-за кордону, коли б не одне але...

http://aif.ru/society/article/31882

(УНІАН)