ООН оголосила 2010 рік Міжнародним роком біорозмаїття

Організація Об`єднаних Націй оголосила 2010 рік Міжнародним роком біорозмаїття.

Таким чином Всесвітня організація прагне привернути увагу до необхідності охороняти і раціонально використовувати природу планети; об`єднати зусилля у справі збереження її екосистем і захисту особливо цінних об`єктів природи, повідомляє Центр новин ООН.

Надмірне використання прісної води, енергетичних ресурсів, масове вирубування лісів, сучасні методи ведення сільського господарства та інші види діяльності людини спричиняють руйнівної дії на навколишнє середовище, приводячи до скорочення біологічного розмаїття. На сьогоднішній день під загрозою зникнення більш як 7 тис. видів тварин і майже 60 тис. видів рослин, констатує ООН.

На підтримку Міжнародного року біорозмаїття під час 65-ї сесії Генеральної Асамблеї в 2010 році відбудеться нарада високого рівня за участю глав держав і урядів.

Як нагадують в ООН, у 2000 році світові лідери прийняли Декларацію тисячоліття, в якій визначили цілі розвитку в XXI столітті у восьми галузях. Одна з цих цілей спрямована на скорочення темпів втрати біорозмаїття.

У 1992 році на Всесвітньому саміті з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро було прийнято Конвенцію про біологічне розмаїття. Її ратифікували 188 країн, зокрема й Україна, і, таким чином, вона стала одним із самих представницьких міжнародних договорів.