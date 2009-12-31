ЦВК зареєструвала ще 255 міжнародних спостерігачів
08:00, 31 грудня 2009Різне
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На вибори Президента України
Центральна виборча комісія зареєструвала ще 255 міжнародних спостерігачів на вибори Президента України.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні на засіданні Центрвиборчкому.
Зокрема, ЦВК зареєструвала 4-х спостерігачів за поданням Посольства Японії в Україні, 234 спостерігача від міжнародної громадської організації розвитку виборчих технологій “За справедливі вибори”, а також 17 спостерігачів від міжнародної громадської організації “Український конгресовий комітет Америки”.
Загалом на сьогодні ЦВК зареєстровано 704 міжнародних спостерігача на вибори Президента.
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