ЦВК зареєструвала ще 255 міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 255 міжнародних спостерігачів на вибори Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні на засіданні Центрвиборчкому.

Зокрема, ЦВК зареєструвала 4-х спостерігачів за поданням Посольства Японії в Україні, 234 спостерігача від міжнародної громадської організації розвитку виборчих технологій “За справедливі вибори”, а також 17 спостерігачів від міжнародної громадської організації “Український конгресовий комітет Америки”.

Загалом на сьогодні ЦВК зареєстровано 704 міжнародних спостерігача на вибори Президента.