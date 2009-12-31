Понад 22% українців вважають політиком року Тимошенко

Більш як 22% українців вважають політиком 2009 року прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Згідно з даними опитування, “Політиком 2009 року” 22,2% громадян України назвали Ю.ТИМОШЕНКО. Вона, на думку респондентів, діяла краще за інших і зробила більше за інших для блага країни та для людей.

В.ЯНУКОВИЧА “Політиком 2009 року” вважають 15,4% опитаних.

Інших відомих українців номінували в якості “Політика 2009 року” значно менша кількість опитаних: Арсенія ЯЦЕНЮКА (4,3%), Сергія ТІГІПКА (4,1%), Володимира ЛИТВИНА (3,3%), Віктора ЮЩЕНКА (3,3%) та Петра СИМОНЕНКА (1,8%).

На думку відносно більшості громадян (43,5%) серед українських політиків найбільшим “Розчаруванням 2009 року” є нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО.

Інших політиків номінували в якості “Розчарування року” суттєво менша кількість опитаних: Ю.ТИМОШЕНКО (20,5%), В.ЯНУКОВИЧА (8,4%), В.ЛИТВИНА (1,4%), П.СИМОНЕНКА (1,2%) А.ЯЦЕНЮКА (0,9%) та С.ТІГІПКА (0,3%).

Опитування проводилось 11-16 грудня 2009 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.