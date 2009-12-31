ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 31 грудня

Українські ЗМІ Портал «Дело» публікує матеріал «Группу «Приват» позбавляють «бензинових» привілеїв», в якому пише - монополія «Привата» на ринку нафтопродуктів похитнулась. Уряд прийняв дві постанови, які кардинально змінюють розстановку сил на вітчизняному паливному ринку. Але вступити в силу новим правилам заважає Мінюст.

http://delo.ua/biznes/rynki/gruppu-privat-lishajut-benzinovyh-privilegij-135905/

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Також «Дело» у матеріалі «НКРЕ відмінила пільгові ціни на газ для цукрових заводів» пише - Національна комісія регулювання електроенергетики вирішила відмінити свою постанову, якою по рекомендації Кабміну запроваджувався пільговий рівень цін на природний газ, що реалізовується виробникам цукру.

http://delo.ua/biznes/rynki/nkre-otmenila-lgotnye-ceny-na-gaz-saharnyh-zavodov-135897/

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«Українська правда» в публікації «Рік 2009: Тарифний шок, кінний лохотрон і Чернівецький у мокрих трусах» пише – поки не пробили куранты і ми ще раз не переступили магічний рубіж нового року варто пригадати, що було у році, який минає.

http://kiev.pravda.com.ua/publications/4b3a502fb73ce/

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«Газета по-київськи» у матеріалі «Як дорожчатимуть м`ясо, молоко, долар і бензин» пише – прогнози експертів мають оптимістичний вигляд: істотно подорожчав лише цукор, олія утримає свої позиції. Та коли глянути глибше – у населення просто немає грошей, щоб витрачати більше.

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/31/073901.html

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«Газета по-київськи» у матеріалі «Оренда «морозиться» досліджує питання, почім зараз здають житло і яких цін чекати у 2010 році.

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/12/31/073621.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в матеріалі «Нафтовики чекають ціну нафти в 2010 р. на рівні $60-80 за баррель» подає прогнози головних нафтовиків Росії.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2009/12/30/918384

УНІАН