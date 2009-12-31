На Дніпропетровщині створено Асоціацію місцевого самоврядування

У Дніпропетровській області 29 грудня було створено обласну Асоціацію органів місцевого самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської обласної ради, асоціацію створено за зверненням до обласної ради 353 місцевих рад регіону. Асоціація має намір добиватися зміни діючого законодавства щодо підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування в Україні і розширення його повноважень.

За інформацією прес-служби, представників місцевої влади Дніпропетровщини непокоять „ризики наступного бюджетного року, обмеженість повноважень місцевих рад, відсутність будь-яких механізмів розвитку територіальних громад”.

„Поодинці у двері до центральної влади не достукатися. Тому Асоціація органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області має стати гучним рупором, який повинні почути на усіх рівнях влади в Україні”, - цитує прес-служба заяву засновників асоціації.

Головою асоціації обрано голову Дніпропетровської облради Юрія ВІЛКУЛА.