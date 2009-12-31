Знеструмленими через негоду залишаються 232 населених пункти
11:46, 31 грудня 2009Різне
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У 5 областях України
Сьогодні станом на 7.00 залишаються знеструмленими через негоду 232 населених пункти у 5 областях України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Київській знеструмлені 173 населениз пункти, у Черкаській – 24, у Житомирській – 23, у Миколаївській – 10 та у Чернігівській – 2.
Електропостачання відновлюють бригади обленерго.
Рух автомобільного, залізничного та авіаційного транспорту забезпечений.
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