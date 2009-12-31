Знеструмленими через негоду залишаються 232 населених пункти

Сьогодні станом на 7.00 залишаються знеструмленими через негоду 232 населених пункти у 5 областях України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Київській знеструмлені 173 населениз пункти, у Черкаській – 24, у Житомирській – 23, у Миколаївській – 10 та у Чернігівській – 2.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

Рух автомобільного, залізничного та авіаційного транспорту забезпечений.