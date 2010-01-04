Сьогодні розпочинаються теледебати кандидатів на пост Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2009 року Центральна виборча комісія визначила шість пар кандидатів у президенти для участі у телдебатах за державні кошти.

4 січня 2010 року в ефірі Першого національного телеканалу пройдуть теледебати між кандидатами у президенти Юрієм КОСТЕНКОМ та Сергієм ТІГІПКОМ, 5 січня – між Анатолієм ГРИЦЕНКОМ та Олександром ПАБАТОМ, 11 січня – між Людмилою СУПРУН та Інною БОГОСЛОВСЬКОЮ, 12 січня – між Олександром МОРОЗОМ та Олегом ТЯГНИБОКОМ, 13 січня – між Петром СИМОНЕНКОМ та Олегом РЯБОКОНЕМ, 15 січня – між Михайлом БРОДСЬКИМ і Василем ПРОТИВСІХ. 14 січня пройде виступ Сергія РАТУШНЯКА, у якого немає пари у зв’язку з тим, що лише 13 кандидатів у президенти дали згоду брати участь у теледебатах.

Кожна пара кандидатів матиме 60 хвилин для проведення теледебатів. У разі, якщо один із кандидатів відмовиться від участі у теледебатах, тому кандидату, з яким він мав брати участь, буде віддано 30 хвилин прямого ефіру для виступу. Зокрема, С.РАТУШНЯК також буде мати 30 хвилин для виступу у прямому ефірі.

Від участі у теледебатах напередодні першого туру президентських виборів відмовилися Віктор ЮЩЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ, Юлія ТИМОШЕНКО, Володимир ЛИТВИН та Арсеній ЯЦЕНЮК.