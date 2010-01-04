Ющенко: перемовини з 4 кандидатами на підтримку єдиного завершуються

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про завершальний етап перемовин з чотирма кандидатами в Президенти на підтримку єдиного кандидата від демократичних сил на виборах 17 січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив під час зустрічі з жителями міста Моршин Львівської області.

За словами В.ЮЩЕНКА, зокрема, ведуться перемовини з Олегом ТЯГНИБОКОМ та Анатолієм ГРИЦЕНКОМ на підтримку єдиного кандидата.

«Такі контакти проводяться. Останній тиждень перед виборами буде ключовим для завершення перемовин з Юрієм КОСТЕНКОМ, Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, Олегом ТЯГНИБОКОМ», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він також наголосив, що вихід у другий тур Юлії ТИМОШЕНКО та Віктора ЯНКУКОВИЧА «буде промосковським проектом».

«Якщо я вийду в другий тур, то ЯНУКОВИЧ не буде Президентом», - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши сподівання, що за тиждень до виборів буде досягнуто домовленостеі в контексті об’єднання на підтримку єдиного кандидата у Президенти від демократичних сил.