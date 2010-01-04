Яценюк не зніме свою кандидатуру

Лідер “Фронту змін”, кандидат в президенти Арсеній ЯЦЕНЮК не збирається знімати свою кандидатуру на користь будь-якого іншого кандидата на пост глави держави.

Про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА, що ведуться переговори з 4 кандидатами про можливість висунення єдиної кандидатури, передає кореспондент УНІАН.

“Я зніматися не збираюся (з виборчих перегонів)”, - сказав він. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що якщо хтось з кандидатів готовий зняти свою кандидатуру на його користь, то він готовий вести про це переговори. При цьому, додав він, жодних інших переговорів про підтримку чиєїсь іншої кандидатури з ним особисто не проводилися.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня Президент України В.ЮЩЕНКО заявив про завершальний етап перемовин з чотирма кандидатами в президенти на підтримку єдиного кандидата від демократичних сил на виборах 17 січня 2010 року.

«Такі контакти проводяться. Останній тиждень перед виборами буде ключовим для завершення перемовин з Юрієм КОСТЕНКОМ, Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, Олегом ТЯГНИБОКОМ», - зазначив В.ЮЩЕНКО.